Horner: "Yeniden zirveye çıkacak güce sahibiz"

Christian Horner, McLaren'ın performansını 'farklı bir ligde' olarak değerlendirdi ve Max Verstappen’in yarıştaki mücadelesini takdir etti.



Horner, takımının Monza'da geri dönüş yapacağına inandığını da sözlerine ekledi.

Sky Sports F1'e demeç veren Horner şunları söyledi: "McLaren bugün farklı bir ligdeydi."



"Elimizden gelen her şeyi yaptık. Max,start'ta liderliği aldı ama onların temposu çok farklı bir seviyedeydi."

"Yapmamız gereken çok iş var ama bu hafta sonu bazı önemli dersler çıkardık. Monza'da geri dönmek için zamanımızı iyi değerlendireceğiz."

"Pilotlar şampiyonasında hâlâ rahat bir şekilde lideriz fakat takımlar şampiyonasında biraz puan kaybettik. Bu yüzden buna cevap vermeliyiz."

"Bunu yapacak güce sahip olduğumuza eminim."