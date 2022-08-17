Horner, yeni kuralların üstesinden gelebileceklerine inanıyor

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2022 sezonuyla birlikte F1, 40 yıllık bir aranın ardından yeniden yer etkisi konseptini benimsedi, ancak bu konseptin bazı olumsuz sonuçları da oldu. Bu sonuçların en önemlisi ise araçların belli aralıklarda zıplamasına sebep olan dalgalanma sorunu.

Başlangıçta bu sorunun zaman içinde kendiliğinden çözülmesi bekleniyordu, ancak Lewis Hamilton'ın hafif bir sırt sakatlığı geçirdiği ve Pierre Gasly'nin MR çektirmek zorunda kaldığı Azerbaycan GP'sinin ardından FIA birtakım adımlar attı.

Bu adımların en önemlileri; Belçika'dan itibaren yürürlüğe girecek bir yönerge ve 2023 sezonundan itibaren sürüş yüksekliğinin 15 mm yükseltilmesi kararı alınması.

Bu değişikliklere karşı çıktığı bilinen Horner, takımın geçmişi hesaba katıldığında işlerin üstesinden başarıyla gelebileceklerini düşünüyor.

Değişikliklerin onaylanmasından bir hafta önce RacingNews365'e konuşan Horner, "Bir uzlaşmaya varılması gerekiyor, ancak bu biraz zor, çünkü bu düzenleme değişikliği çok büyük. Tüm aerodinamik kavramını değiştiriyor."

"FIA'nın işi zor, çünkü çizgiyi nerede çizecekleri sorusu kritik. FIA'nın güvenliği sağlama yükümlülüğü var, ancak güvenlik konusunda sınır nasıl belirlenecek?"

"Örneğin yarış esnasında ıslak zemin lastiklerinden kuru zemin lastiklerine geçerken izin mi alacağız? Veya bordürleri kullanıp kullanmamak için? Bu şeylerin istenmeyen sonuçları konusunda çok dikkatli olmalısınız."

"[15mm] yerine şu anki kuralları tercih ederim, [ancak bu] ilk aşamada [önerilen] 25mm kadar kötü değil."

"Bu, gelecek yıl için kabul etmemiz gereken bir uzlaşma."

"Sadece bununla başa çıkmamız ve bir çözüm bulmamız gerekecek. Yıllardır iyi olduğumuz şey bu ve bunu bir meydan okuma olarak kabul edeceğiz."

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images