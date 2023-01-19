Horner: "Yeni kurallar, yarışların heyecanını artırdı"

Haberi dinle

Kişisel açıdan bakıldığında Horner, hem sürücüler hem de takımlar şampiyonluğunu kazandıkları 2022 sezonunu "muhteşem" olarak nitelendirmekte haklı. Bu süreçte Red Bull 22 yarışın 17'sini kazanarak çok baskın bir performans sergiledi.

Ancak tarafsız gözle bakıldığında da 2022 sezonu gerçekten daha heyecanlı ve daha iyi yarışlara sahipti.

Ross Brawn önderliğinde tasarlanan yeni yönetmelikler sayesinde, pist üstündeki mücadelenin artması ve geçişlerin sayısının yükselmesi hedeflenmişti. Açıklanan sayılar da durumun böyle olduğunu gösteriyor.

Red Bull patronu Horner da önceki yıllara kıyasla "%25 daha fazla" geçiş olduğunu belirterek değişikliklerden övgüyle bahsetti.

Horner, "Kişisel açıdan baktığımızda, geçen yıl bizim için harika bir sezon oldu. Fakat yarışların daha iyi hale gelmesiyle Formula 1 için de öyle olduğunu düşünüyorum."

Adrian Newey, Red Bull Racing Chief Technical Officer delivers hot drinks to Red Bull Racing Team Principal Christian Horner and Red Bull Racing Team Consultant Dr Helmut Marko Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Bu yıl önceki yıllara göre %25 daha fazla geçiş oldu. Bu kurallar sayesinde sürücüler birbirlerini daha kolay takip edebiliyor. Bu da geçişin artmasını sağlıyor."

"Takım olarak baktığımızda, bu kuralları doğru şekilde anlamayı başardı. 2021'de olanları düşünürsek - yeni kurallara odaklanan son takımdık- böylesine rekabetçi bir araç üretip, Bahreyn'de iki araçla da yarış dışı kalmamıza rağmen geri dönerek çok iyi bir iş başardık. Hedefimiz hep çok netti ve oraya ulaşmaya çalıştık."

"Çalışmayı hiç bırakmadık. Aracı doğru şekilde geliştirmeye devam ettik, onu hafifletmeyi başardık ve Max'in bu yılki performansı da harikaydı."

"İlk yarışların Ferrari ile oldukça sıkı şekilde geçtiğini gördük. Miami'yi, Suudi Arabistan'ı hatta Bahreyn yarışını hatırlayın."

"Sonuç olarak bizim için inanılmaz bir yıl oldu." dedi.