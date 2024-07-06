Horner: "Yeni kontratın Perez'e yardım edeceğini düşünmüştüm"
Red Bull takım patronu Christian Horner, Sergio Pérez'in son zamanlarda düşük performans gösterdiğini söylüyor.
Sergio Pérez'in sözleşmesi Monako Grand Prix'sinden sonra iki yıllığına uzatıldı, ancak o zamandan beri Meksikalı sürücünün aldığı sonuçlar epey hayal kırıklığı yarattı.
Kanada'da kaza yapan Perez, İspanya'da sekizincilikten öteye gidemedi ve Red Bull Ring'de de ancak yedinci olabildi.
Sonuç olarak, şampiyonayı takım arkadaşı Max Verstappen'in epey gerisinde beşinci götürüyor.
Bu durum Red Bull'un Pérez'in sözleşmesini çok erken uzatıp uzatmadığı sorusunu gündeme getirdi.
Red Bull takım patronu Christian Horner Sky F1'e verdiği demeçte şöyle dedi: "Sergio'nun daha zor bir dönem geçirdiği açık."
"İlk beş yarışta çok rekabetçiydik fakat son beş yarışta hiç de iyi görünmüyorduk. Dolayısıyla ilk beş yarıştaki Sergio'yu geri istiyoruz."
"O da bunun farkında ve bunun için çok çalışıyor. Bu hafta simülatörde vakit geçirdi ve hangi alanlarda geride kaldığını anlamak için çok çalışıyor."
"Ancak onda sürekli olarak kendini toparlama direnci gördük ve bunun yakında gerçekleşmesini umuyoruz."
Sözleşmesinin uzatılmasının ardından performansının düştüğünün söylenmesi üzerine Horner, "Sözleşmenin yardımcı olacağını düşünmüştük."
"Fakat bu Checo'nun epey odaklandığı bir konu. Bunun gayet farkında. Bu saklanamayacağınız bir spor. Özellikle de Max Verstappen takım arkadaşıyken gidebilecek bir yeriniz yok."
"En iyilerle kıyaslandığını biliyor ve Max'i desteklemesi çok önemli çünkü artık iki McLaren, Ferrari ve Mercedes çok yakın."
"Ön tarafta iki Red Bull'a ihtiyacımız var." dedi.
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