Horner: "Yaz arasından bu yana yeni parça getirmedik"
Red Bull takım patronu Christian Horner, araca yeni parça getirmedikleri için farkların kapanmasını normal buluyor.
Bu yıl rüzgar tüneli anlamında en az kullanım süresine sahip olan Red Bull, sezona çok iyi başladı ve üst üste galibiyetler elde etti.
Fakat sezonun ikinci yarısında, diğer takımların baskısı altına girmeye başlamış durumdalar.
Amerika'da birkaç tur daha olsaydı, muhtemelen Hamilton liderliği Verstappen'den alacaktı. Bu da Avusturyalı ekibi endişelendiriyor olabilir.
Konu hakkında konuşan Horner ise şöyle dedi: "12 ay öncesine bakarsanız, Mercedes bu pistte yine çok güçlüydü. Yani farklı araçlar farklı yerlerde iyi performans gösteriyor fakat mücadele kesinlikle yakınlaşıyor."
"Yaz arasından bu yana araca yeni bir şey koymadık. Hareketsiz kaldığınızda, kaçınılmaz olarak geriye gitmeye başlıyorsunuz."
"Bu hafta sonu sadece bir saniye farkla kazandık. Evet pek çok zorlukla karşılaşsa da, mücadele yakınlaşıyor. Kurallar aynı kaldığı için doğal bir yakınlaşma var."
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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Verstappen'in temposu, fren problemlerinden olumsuz etkilendi.
Bu konuda Horner, "Yarış boyunca devam eden bir problemdi. Daha ilk turda, fren pedalından istediği hissi alamıyordu."
"Checo'nun hızının bugün güçlü olduğunu görebiliyorduk."
"Tüm farklar frenleme bölgesindeydi, yani bu açıdan masanın üzerinde kalan belli bir performans var." dedi.
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