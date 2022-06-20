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Formula 1 Haberler

Horner: "Yaşanan sorunların sebebi 2022 F1 kuralları değil, Mercedes'in araç konsepti"

Red Bull patronu Christian Horner, Mercedes'in karşılaştığı dalgalanma probleminin, 2022 Formula 1 kurallarından ziyade Alman üreticinin seçtiği konseptten kaynaklandığına inanıyor.

Jonathan Noble
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Horner: "Yaşanan sorunların sebebi 2022 F1 kuralları değil, Mercedes'in araç konsepti"
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Bakü'de yaşananların ardından FIA, Kanada GP öncesinde araçların düzlüklerde zıplamasını azaltmak için harekete geçti ve alınan ilk kararlar bazı takımlar arasında tartışmaya yol açtı.

Değişiklik için bastıran Mercedes'in patronu Toto Wolff, Formula 1'in yeni kurallarının sonucu ortaya çıkan dalgalanmanın büyük bir güvenlik sorunu olduğunu düşünüyor. 

Cumartesi günkü takım patronları toplantısında gerilim tavan yaparken, Ferrari takım patronu Mattia Binotto ve Red Bull patronu Horner, Mercedes'in yaşanan sorunları aşırı dramatize ettiğini söylediler ve Wolff'tan tamamen zıt görüş bildirdiler.

Wolff, bu duruma öfkeyle karşılık verdi ve her ikisini de takım çıkarlarını sürücü güvenliğinin önünde tutmakla suçladı.

Fakat Horner, Wolff'un tepkisine rağmen Mercedes'in yaşadığı sorunların 2022 F1 kurallarından ziyade,  Mercedes'in W13 aracında yanlış konsept seçmesinden kaynaklandığını söylüyor.

Horner'a göre bu konsept, yere sadece çok yakın çalışıyorsa maksimum performans veriyor ve bu da dalgalanmaya yol açıyor.

Motorsport.com'a konuşan Horner, dalgalanma tartışmalarının güvenlikten ziyade politik bir tartışma olup olmadığı sorulduğunda şöyle dedi: "Mercedes ile olan sorun daha ciddi görünüyor ya da Kanada'dan önce diğer araçlara kıyasla öyleydi."

"Bu tamamen takıma bağlı olan bir şey. Eğer diğerlerini etkilemiyorsa, bununla başa çıkmak -o- takımın kontrolündedir."

"Diğer sürücülerin de şikayet ettiğinin söylendiğini biliyorum. Fakat bizim pilotlarımız hiçbir zaman dalgalanmadan şikayetçi değillerdi. Bazı pistlerde yüzeyin değişebileceğini, belki de bazı yerlerin yeniden asfaltlanabileceğini söylediler."

"Fakat hiçbir zaman zıplamayla alakalı sorunlar yaşamadık."

"Sorun araçlarında oldukça sert bir ayar tercih etmeleri. Yani temel problem kurallardan ziyade kullandıkları konsept."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Photo by: Red Bull Content Pool

Horner, takımların Kanada Grand Prix'sine doğru hareket ettiği noktada teknik direktif yayınlayan FIA'nın konuyu ele alış şeklinden de memnun olmadığını söyledi.

Red Bull patronu, Mercedes'in bu kadar kısa sürede tabana nasıl ikinci bir destek kolu ekleyebildiğini sorgulayan isimler arasına katılırken, Alman üreticinin olup bitenler hakkında nasıl bu kadar derin bilgiye sahip olduğunu anlamadığını dile getirdi.

"Bu değişiklikleri yapmanın bir yolu yordamı var ve özellikle ikinci destek koluna izin verildiğini görmek büyük hayal kırıklığı yarattı."

"Böyle bir konunun teknik bir toplantıda konuşulması gerekiyor ve tek bir takımın, ki bu takım FIA teknik direktifini yayınlamadan önce bile ikinci bir destek kolu hazırlayan tek takım, sorunlarını çözmeleri adına bunu yapmalarına izin verilmiş gibi görünüyor. Eminim herkes bundan bu sonucu çıkarır."

Motorsport.com'un bildirdiği üzere, FIA ve teknik direktörler bu yılki araçların sorunlu alanlarını ve 2023'teki olası kural değişikliklerini görüşmek üzere bir araya gelecekler.

Ancak Horner bu kadar acele etmelerine gerek olmadığını söylüyor.

"Dünyadaki en parlak yeteneklerden bazılarına sahibiz ve işler düzelmeye başlayacak."

"Kurallara dokunulmasaydı bile gelecek yıl burada oturup dalgalanma hakkında konuşacağımıza inanmıyorum."

"Bu araçlar nispeten yeniler, bence takımlar araçlarına güncelleme getirdikçe muhtemelen bu sorunların bazılarını çözmeye başlayacaklar. Ayrıca teknik düzenlemeleri sezon ortasında birden bire değiştiremezsiniz."

"Eğer ortada tehlikeli bir araç varsa, takım aracını piste çıkarmamalı. Seçim yapmak onların elinde."

"Ya da FIA, eğer bir aracın tehlikeli olduğunu düşünüyorsa, o aracı yarıştan atmalarını sağlayacak bir siyah bayrağa sahip."

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