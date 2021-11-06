Horner: “Yarışta birçok senaryo yaşanabilir”

Red Bull sürücüsü Sergio Perez, bu hafta sonu kendi evi olan Meksika’da mücadele edecek ve takımın bu pistte geçmişte elde ettiği başarılar göz önüne alındığında favorilerden biri konumunda.

Ancak olası bir senaryoda Perez’in, şampiyonluk için savaşan takım arkadaşı Max Verstappen’e yol verebileceği bir senaryo yaşanabilir.

Bu konuda Horner, “Bu inanılmaz zor bir karar. Asıl amacımız, her iki şampiyonluğu da kazanmak ve her iki sürücü de bunu gerçekleştirmek için yapmaları gerekeni biliyor.”

“Ancak elbette birçok senaryo yaşanabilir. Bu, rakibinizin nerede olacağına bağlı. Yani takım emrini şimdiden olaya dahil edemezsiniz ya da olay dışına çıkaramazsınız. Önceliğimiz, Checo’nun kendi evindeki yarışı kazanabilecek pozisyonda olup olmayacağını görmek olur.”

“Ancak bir takım olarak, her iki şampiyonayı da yakından takip etmeli ve neyi daha fazla elde edebileceğimizi bilmeliyiz. Ve bu yarışa da diğer tüm yarışlar gibi yaklaşacağız.” dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Geçmişte Sebastian Vettel ile Mark Webber arasında yaşanan Multi-21 krizi hatırlatıldığında ise Horner, “Bu zor bir durum ve farklı şartlar olduğunu biliyorsunuz.”

“Demek istediğim, Sebastian takım emrini alan taraf oldu ama bundan faydalandı. Takım emirleri, bunun bir takım sporu olmasının bir parçası. Formula 1 sadece sürücülerle ilgili değil. Sürücüler, takımın bir unsuru. Onların sözleşmeleri, takımların sözleşmesidir.”

“Takımlar şampiyonası da sürücüler şampiyonası kadar, belki de daha fazla öneme sahip. Belki o kadar prestijli değil ama para, takımlar şampiyonasına göre dağıtılıyor. Tek bir pozisyon bile milyonlarca dolar fark ettiriyor.”

“Yani sürücüler, takımın bir parçası ve bir takım olarak çalışıyoruz ve bu yüzden takım emirleri, sporun çıkarları için gerekli ve bunu göreceğimizden şüphem yok.”

“Formula 1 her halükarda bir takım sporudur ve takımdaki herkesin oynayacağı bir rol vardır.” ifadelerini kullandı.