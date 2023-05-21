Horner: "Yarışmayı bıraktım çünkü risk almaya hazır değildim"
Red Bull takım patronu Christian Horner, yarış kariyerine nokta koymasının sebebi olarak "risk almaya hazır hissetmemesini" gösteriyor.
Döneminin en başarılı takım patronlarından biri olarak ismini F1 tarihine yazdıran Horner, işin yönetim kısmına el atmadan önce umut vadeden genç bir sürücüydü.
Uzun süre boyunca Arden ile International Formula 3000'de mücadele eden, ancak kendisinden beklenenleri pek karşılayamayan Horner, 1998 sezonunun ardından kariyerine nokta koyarak kendine farklı bir rota çizmeye karar verdi.
Bu kez yönetici olarak Arden'de kalan Horner, alt serilerde başarılı altı yıl geçirdikten sonra 2005 yılında, henüz 32 yaşındayken yeni kurulan Red Bull Racing'in takım patronu oldu.
Toplam 19 sezondur görevine devam eden Horner'in bu yılları pek çok başarıyla doldurduğunu söyleyebiliriz, kendisinin yönetiminde Red Bull tam altı kez pilotlar, beş kez takımlar şampiyonu oldu.
Artık iyice unutulan yarış kariyeri hakkında konuşan Horner, risk almaya hazır hissetmediği için F1 hayallerini rafa kaldırdığını söylüyor.
Financial Times'a verdiği röportajda Horner, "Yarışmayı bıraktım çünkü Formula 2 seviyesine kadar yükselmiştim. Araçlar güçlendikçe hale geldikçe işlerin daha riskli hale geldiğini fark ediyorsunuz."
"Kafanızla kalbiniz arasındaki bağlantıyı koparabilmek bazen oldukça zor olabiliyor ve ben bu riskleri almaya hazır değildim."
"Bir noktada kendimi koruma içgüdüsü devreye girdi ve 'yarışmak aptalca' dedi, ben de o noktada bırakma zamanının geldiğini anladım." dedi.
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