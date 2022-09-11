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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Horner: “Yarışı yeniden başlatmak için yeterince zaman vardı”

Red Bull takım patronu Christian Horner, güvenlik aracı altında sona eren İtalya Grand Prix'sini yeniden başlamak için yeterli zaman olduğunu düşünüyor.

Jake Boxall-Legge
Ekleyen:
, Technical Editor
Çeviren:
Yasenur Sever
, Editör
Horner: “Yarışı yeniden başlatmak için yeterince zaman vardı”
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McLaren pilotu Daniel Ricciardo’nun yarış dışı kalmasıyla devreye giren güvenlik aracı periyodu, Max Verstappen'in sezondaki 11. zaferini sağlamlaştırsa da Horner; yarışın bu güvenlik aracı altında bitmesini istemediği konusunda kararlıydı.

Güvenlik aracı; başlangıçta Verstappen yerine Russell'ı arkasında aldı, bu da güvenlik aracı periyodunun uzamasına sebep oldu ve böylece diğer araçların lider aracı yakalamak için yeterli zamanları olmadığı anlamına geliyordu.

Bu durum, İtalyan taraftarlarının Ferrari pilotu Leclerc'in Verstappen'i geçerek yarışı kazandığı görme şansını engelledi ve Horner; güvenlik aracının “heyecan verici finişi” engellediğini belirterek Tifosi ile empati kurdu.

Sky F1'e yaptığı açıklamada Horner, “Yarışı güvenlik aracı arkasında kazanmak istemezsiniz.”

“Bu yıllardır yarışları bitirmeleri gerektiğini söylüyoruz. Yarışı yeniden başlatmak için yeterli zaman vardı. Sanırım yanlış aracı seçtiler, George Russell'ı arkada tuttular.”

“Daha hızlı araca sahiptik ve yarışı güvenlik aracının arkasında değil, pistte kazanmayı çok isterdik. Bu yüzden heyecan verici finişi kaçırdığı için tüm hayranların hayal kırıklığını paylaşıyoruz.” dedi.

Horner; Verstappen'in hızı göz önüne alındığında, Red Bull’un güvenlik aracı olmadan da galibiyete hazır olduğunu ancak güvenlik aracı periyodundan sonra mücadele eden iki pilot arasında lastik farkının az olduğunu söyledi.

Yarış yeniden başlatılsaydı iki pilot da seni set yumuşak hamur ile start alacaktı.

Horner ayrıca, Ricciardo'nun aracının çekilme operasyonunun neden bu kadar uzun sürdüğünü de sorguladı çünkü araç sadece pistin kenarında durmuştu.

“Yarışın nasıl biteceğini görmek istedim. Biliyorsunuz, güvenlik aracı olmasaydı kazanabilirdik, benimsediğimiz tek pit stop stratejisi için yeterli hızımız vardı.”

“Yeni bir taze lastik setimiz vardı, Charles'ın hiç kullanılmamış setine karşı bir setimiz vardı. Ancak bu set aynı zamanda göremediğimiz bir heyecanlı finiş içindi.”

“Bence bu daha önce tartıştığımız ilkelere aykırı. Dolayısıyla bugün en büyük kaybedenler ne yazık ki taraftar oldu. Fakat bunu çözmek için hızlı bir şekilde konuyu ele almamız gerekiyor.”

“Ayrıntılarını gözden geçirmemiz gerekiyor. Ama bana göre, o yarışı yeniden başlatmak için fazlasıyla zaman vardı. Araç bariyere çarpmamıştı, pistin kenarına park edilmişti.” dedi.

Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Photo by: Red Bull Content Pool

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