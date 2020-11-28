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Formula 1 / Bahreyn GP / Son dakika

Horner: "Yarış tempomuz güçlü görünüyor"

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Horner: "Yarış tempomuz güçlü görünüyor"
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, Editör

Red Bull F1 takım patronu Christian Horner, Bahreyn'deki ilk günün ardından Avusturyalı ekibin çok iyi bir "yarış temposu" olduğunu söyledi.

Red Bull, Bahreyn'de gerçekleştirilen ilk antrenman seansında geride kalsa da, ikinci seansta Max Verstappen ikinci olmayı başardı.

İki Mercedes arasına giren genç sürücünün yarış temposu oldukça iyi görünüyordu.

Seansın ardından konuşan Christian Horner, şartların değişecek olmasına rağmen yarış tempolarının iyi göründüğünü belirtti.

Horner şöyle dedi: "Mercedes kendisinden oldukça emin görünüyor. Ancak uzun seriler halinde atılan turlarda, yani yarış temposunda Max Verstappen çok iyi görünüyordu."

"Pistin durumu şu anda en iyi olmaktan çok uzak, ancak pist üzerindeki kauçuk parçaları giderek artacak."

"Yarın yapılacak Formula 2 yarışları da buna katkı sağlayacak. Umarım iyi bir yarış temposuna sahip olabiliriz."

Max Verstappen ise şöyle konuştu: "İlk antrenman seansında düzgün şekilde çalışmayı başaramadım. Maalesef planladığımız her şeyi yapamadık."

"Çözmemiz gereken sorunlarımız olmasına rağmen, ikinci seans çok daha iyi geçti. Sonuç olarak güzel bir cuma günüydü. Sürpriz yoktu, ancak kendi sorunlarımızı çözmeye odaklanmalıyız."

"Yarış, yüksek lastik aşınması nedeniyle zor olacak. Sıralamadan önce ön süspansiyon ayarıyal ilgili yapılması gereken işler var."

 
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Seri Formula 1
Etkinlik Bahreyn GP
Editör Kemal Şengül

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