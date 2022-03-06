Horner, Yarış Kontrol'ün mesajlarına yayın yasağı getirilmesini eleştirdi

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2021 sezonunda, yüksek statülü takım üyeleri ve yarış direktörü Michael Masi arasındaki konuşmalar uluslararası TV'de ilk kez yayınlandı ve taraftarlara, yarış sırasında pit duvarı ve Yarış Kontrol arasındaki lobi çalışmaları hakkında iç görü sağlandı.

Bunlardan en dikkat çekeni, Abu Dhabi yarışında Red Bull sportif direktörü Jonathan Wheatley'in, yarışı başlatması için Masi'ye çağrıda bulunmasıydı.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, yarışı başlatma kararı aldığında Masi'ye öfkeli bir şekilde, "Hayır Michael hayır, bu doğru değil!" diyerek tepkide bulundu.

Abu Dhabi'de yaşananlar çok fazla dramaya sebep olduğu için, telsiz mesajlarının artık seyircilere yayınlanmamasına karar verildi. Red Bull takım patronu Horner, bunu doğru bulmadığını belirtti.

Horner, MotorSport Magazine'e, "Bunun için çok zorladım ve telsiz mesajlarının yayınlanmasından ben sorumluyum."

"Pit duvarı ve yarış direktörü arasında olanların duyulmasının ilginç olacağını hissettim ama yayınlanması durumunda daha az kullanılacağını düşünüyordum."

"Geçtiğimiz yıl yaşanan rekabet içerisinde kullanıldı. Eğer başka bir takım patronunun yarış direktörüne baskı uyguladığını duyuyorsam, takımımı savunmak benim görevim." dedi.

Abu Dhabi tartışmaları kış aylarında da devam etti ve FIA'nın başlattığı soruşturmanın ardından getirilen yeni yapılandırma ve kurallar kapsamında Masi görevden alındı.

Horner, telsiz mesajlarının yayınlanmasına yasak gelmesindense, yarış direktörüyle kimin konuşacağına dair kısıtlama getirilmesini ve taraftarların dinlemelerine izin verilmesini istediğini anlattı.

Horner, "Abu Dhabi'deki görevim ve sorumluluğum, takımım için olabildiğince sıkı bir mücadele vermekti. Eğer bunu yapmasam görevimi düzgün yapmamış olurdum."

"Yarış direktörüyle kimin konuşabileceğini belirlemek güzel ama bence, halk bunu yine de duyabilmeli. Çünkü taraftarlar ve izleyicilerin bunu duymaya hakları var. Bu sporun parçası." dedi.