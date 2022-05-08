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Horner: "Yarış için iyi bir aracımız var"

Red Bull takım patronu Christina Horner, sıralama turlarında ikinci çizgide kalsalar da, düzlüklerde hızlı olan "iyi bir yarış aracına" sahip olduklarını söyledi.

Kemal Şengül
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, Şef Editör
Horner: "Yarış için iyi bir aracımız var"
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Max Verstappen, cuma günü sorunlu bir başlangıç yapmasına rağmen cumartesi günü oldukça şaşırtıcı şekilde pole pozisyonu mücadelesinin ortaklarından biriydi.

Ancak Hollandalı pilot, son turunda yaptığı hatayla, turu bırakmak zorunda kaldı ve bundan ötürü de üçüncü oldu.

Red Bull patronu Christian Horner, sıralama turlarının ardından şöyle konuştu: "Bizim için talihsizdi."

"Bugün Ferrari iyi iş çıkardı ama farklar gerçekten çok küçük görünüyor. Q3'teki ilk denemelerden sonra durum iyi gibi görünüyordu ancak ikinci denemelerde Max, 4. virajdan sonra bir hata yaptı."

"Ne yazık ki o denemede Max'in yaşadığı şey buydu."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Yine de cuma gününden sonra onun için iyi bir toparlanma oldu."

"Dün tur sayısı açısından gerçekten çok geride kaldık ve bugün pisti tanıması gerekiyordu. Bu açıdan iyi şekilde geri döndük."

"En yüksek hızımız iyi görünüyor ve geçiş yapabileceğimiz birkaç yer var. Yarış için güçlü bir araca sahip olacağımızı düşünüyorum"

"Yine de Ferrari burada çok güçlü görünüyor, bu yüzden doğru stratejiyi belirlemeliyiz. Belki bizim de biraz şansa ihtiyacımız olabilir. Bir yandan da havanın nasıl olacağını görmemiz gerekiyor. Yarın için biraz yağmur bekleniyor, bu yüzden kaotik bir yarış bile olabilir."

"Bu pistte her hata pahalıya patlayabilir. Pist bu açıdan çok acımasız en ufak hatada hemen sizi cezalandırıyor."

"Mücadeleyi bu kadar güzel yapan şey de bu.

"Kısacası iyi bir yarış aracına sahip olduğumuzu düşünüyorum fakat bizim de yarışta biraz şansa ihtiyacımız olabilir." dedi.

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