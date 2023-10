Horner, yarış dışı kalan Perez'i suçlamıyor

Yarışa 5. sıradan başlayan yerel kahraman, çok iyi bir kalkış ve öndekilerin hava koridoru sayesinde bir anda kendisini liderlik mücadelesinin içerisinde buldu.

Max Verstappen, benzer şekilde iyi kalkışının ardından sağ yönlü ilk viraja Charles Leclerc'in sağından yani iç tarafından girme hakkını elde ederken, Perez Leclerc'in solunda yani dış tarafta kaldı.

Perez, Leclerc'in bu noktada erken frenleme yapacağını düşünerek iç virajda içeri doğru kapanınca Leclerc'le büyük bir temas yaşadı ve aracı havalandı. Perez aracının yere inmesinin ardından pite dönmeyi başardı ancak aracındaki ağır hasar, onun yarışının bittiği manasına geliyordu.

Bu olay sonucunda Perez kendi ülkesindeki yarışa daha ilk virajda veda ederken, ikincilik mücadelesinde de Lewis Hamilton'la fark 20'ye düştü.

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start