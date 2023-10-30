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Formula 1 Mexico City GP
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Horner, yarış dışı kalan Perez'i suçlamıyor

Red Bull Takım Patronu Christian Horner, Meksika GP'nin ilk virajında agresif bir hamle yapan ve bunun sonucunda yarış dışı kalan Sergio Perez'i suçlayamayacağını söyledi.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
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Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, make contact at the start causing the Mexican to crash out

Yarışa 5. sıradan başlayan yerel kahraman, çok iyi bir kalkış ve öndekilerin hava koridoru sayesinde bir anda kendisini liderlik mücadelesinin içerisinde buldu. 

Max Verstappen, benzer şekilde iyi kalkışının ardından sağ yönlü ilk viraja Charles Leclerc'in sağından yani iç tarafından girme hakkını elde ederken, Perez Leclerc'in solunda yani dış tarafta kaldı.

Perez, Leclerc'in bu noktada erken frenleme yapacağını düşünerek iç virajda içeri doğru kapanınca Leclerc'le büyük bir temas yaşadı ve aracı havalandı. Perez aracının yere inmesinin ardından pite dönmeyi başardı ancak aracındaki ağır hasar, onun yarışının bittiği manasına geliyordu.

Bu olay sonucunda Perez kendi ülkesindeki yarışa daha ilk virajda veda ederken, ikincilik mücadelesinde de Lewis Hamilton'la fark 20'ye düştü.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, George Russell, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start

Yarışın ardından konuşan Horner, Perez'in yaşadıklarına üzüldüklerini ve onu suçlamadıklarını söyledi.

Horner, "Checo'nun ilk virajda yarış dışı kalmasına kesinlikle çok üzüldüm. Muhtemelen sezonun en iyi başlangıcını yaptı."

"Öndeki üç araç tarafından (hava koridoruyla) çekildi ve [1. viraja] büyük hızla geldi."

"Kendi evindeki yarışta Grand Prix'nin liderliğini ele geçirmeye çalıştığı için onu suçlayamazsınız."

"Buna bir yarış kazası demek zorundasınız çünkü üçü bir arada gitmiyor ve Charles açıkçası gerçekten bundan kurtulamadı. Geç fren yaptı."

"Checo için sinir bozucuydu ve hayranları için onu ilk virajda kaybetmek gerçekten hayal kırıklığı yarattı, çocuklar onu geri çıkarmak için ellerinden geleni yaptılar."

"Aracın tabanında ve alt gövdesinde çok fazla hasar vardı. Tekrarlarda Charles'ın Red Bull pilotları arasında sandviç olduğunu görebilirsiniz." dedi.

Yarış dışı kalmasından bir süre sonra Perez, önce garajda, daha sonra pit duvarında Horner ile konuşurken görüntülendi.

Kendi seyircisi önünde zor bir andı

Horner ayrıca Perez'i teselli ederken ona cesaret verici sözler söylediğini ve bir sonraki yarışın bu hafta sonu Brezilya'da olacağını hatırlattığını açıkladı.

Horner, "Sanırım bu onun için kendi seyircisi önünde zor bir andı. Çok duygusal."

"Ona bir sonraki yarışın gelecek hafta [Brezilya'da] olduğunu, kendi evindeki yarışta liderlik için yarışacağını söyledim."

"Eğer bunun için mücadele etmiyorsan, yarış pilotu olamazsın." dedi.

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