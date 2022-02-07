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Horner: "Yarış direktörünün daha iyi desteklenmesi gerekiyor"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Autosport Ödülleri gecesinde verdiği röportajda, kuralların basitleştirilmesi ve yarış direktörünün etrafında daha kuvvetli bir yapı kurulması gerektiğini söyledi.

Horner: "Yarış direktörünün daha iyi desteklenmesi gerekiyor"
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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2021 sezonunun neredeyse tamamında FIA'nın verdiği kararlar epey tartışma konusu oldu ve bu durum Abu Dhabi'de zirve yaptı.

Michael Masi'nin aldığı karar sonucunda Max Verstappen, son turda Lewis Hamilton'ı geçti ve büyük bir tartışma başlamış oldu.

Aylardır bu yarış ve sonrasında yaşananlar konuşuluyor. FIA, konu hakkında çoktan soruşturma başlattı ve yakında kararlar açıklanacak.

FIA, Masi'yi görevden alıp almamayı değerlendiriyor. Fakat görevde kalsa dahi artık görevleri birkaç kişiye paylaştırılacak ve etrafında daha güçlü bir yapı kurulacak.

Pazar gecesi gerçekleştirilen Autosport Ödülleri'nde Sky Sports'a konuşan Horner, daha güçlü bir yapı kurulması gerektiğine dikkat çekti.

Sky Sports'a verdiği demeçte, "Bu, yeni FIA başkanının odaklanması gereken bir konu ve buna büyük önem veriyor."

"FIA ve diğer herkes, yarış direktörünün daha iyi desteklenmesi gerektiği konusunda hemfikir." diyen Horner, bunu daha iyi kaynaklarla kolayca çözebileceklerini düşünüyor.

"Takımların sahip olduğu araçlar ve teknolojiler, Michael Masi ve ekibinin kullandığından çok daha gelişmiş şeyler."

"FIA, kış boyunca bu konu üzerinde çalıştı ve 2022'de yarış direktörü rolünün artık daha iyi şekilde destekleneceğini düşünüyorum."

"Böylece umarım yarışlardaki karar verme süreci daha kolay ve daha hızlı hale gelecek."

Horner, bunun tek başına yeterli olmayacağını da ekledi ve şöyle devam etti: "Aynı zamanda kuralların da daha basit bir şekilde yazılması gerekiyor."

Son olarak 2022 için heyecanlı olduğunu belirten Horner, "Geçen yıl elde ettiğimiz şampiyonluktan gerçekten keyif laldık ve tamamen 2022 sezonuna hazırlanmaya odaklandık. 2021 çoktan geride kaldı ve takım, yeni sezonda bizi nelerin beklediği konusunda epey heyecanlı." dedi.

Christian Horner heads to the stage

Christian Horner heads to the stage

Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

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