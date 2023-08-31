Horner: "Yarış boyunca ters gidebilecek çok fazla şey vardı"

İşlerin sağanak yağmur nedeniyle iki kez karıştığı Hollanda GP, özellikle son 12 tura girilirken epey yoğun bir yağmura sahne oldu.

Yağmur öyle şiddetliydi ki, geçiş lastikleri dahi bir noktada yetersiz kaldı ve birçok pilot hiç beğenilmeyen yoğun yağmur lastikleri için pit yapmaya başladı -ancak bu esnada Guanyu Zhou'nun ilk virajdaki kazası nedeniyle kırmızı bayrak çıktı.

İkinci yağmurun başlangıcında Verstappen hemen arkasındaki Sergio Perez-Fernando Alonso ikilisinin aksine pite girmemeyi ve biraz daha devam etmeyi tercih etti, fakat yarış mühendisi Gianpiero Lambiase'nin ısrarları sonrası bir tur sonra o da geçiş lastiklerini taktı.

Red Bull'un doğru kararı verdiği sadece saniyeler içinde anlaşıldı, nitekim yağmur daha da hızlandı ve takım olası bir kayıptan kaçınmayı başardı.

Yarışın ardından konuşan Christian Horner, yağmur ağırlaşmaya başladığında Verstappen'in pite alınması için bizzat ısrar ettiğini söylüyor.

Horner, "Koşulların ne kadar zorlaşacağından pek de değildik; sadece birkaç damla mı görecektik, yoksa sağanak mı yağacaktı?"

"Ancak birkaç dakika sonra GP'ye 'Verstappen'i pite alın!' diye bağırmaktaydım."

The Red Bull pit crew preapre for a stop Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Mercedes, McLaren ve Williams gibi takımların strateji anlamında çuvalladığı bir günde başarılı olduklarını belirten Horner, doğru stratejinin kısmen şansa, kısmen de risk yönetimine bağlı olduğunu düşünüyor.

Bu durumun en büyük örneği ilk turda başlayan yağmurda Sergio Perez'in hızlıca pite alınması ve aynı tur pit yapan Charles Leclerc ile Pierre Gasly gibi isimlerin önünde kalmasıydı.

Horner, "Bence yarışımız her iki faktörün kombinasyonuna göre şekillendi. Ters gidebilecek çok fazla şey vardı."

"Yarışta tam sekiz pit yaptık ve Checo'nun bize yaklaşık beş saniye önceden haber verdiği pit hariç hepsinin üstesinden başarıyla geldik. Takım olarak inanılmaz bir performans sergiledik."

"İlk turda pite girmek isteyen Sergio'ydu ve bu onun için çok faydalı oldu. Ön gruptaki pilotlardan pit kararı veren ilk isim kendisiydi.

"Bir sonraki tur da Max pite geldi. Yağmurun devam edip etmeyeceği tartışılırken pite gelmesi ve önündeki araçları hızlıca temizlemesi oldukça sansasyoneldi." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, in the pit lane Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Verstappen 10 tur sonra yumuşak hamura dönerken, bir tur sonra pite gelen Perez takım arkadaşının hızlı turuna cevap veremedi ve liderliği kaybetti.

Bu karar birçok kişiyi şaşırtırken, Horner tek amaçlarının Verstappen'i Fernando Alonso'nun arkasına düşürmemek olduğunu söylüyor.

Horner, "Checo'nun arkasındaki araçlara fark atma hedefi vardı, ancak Max gerçekten çok hızlıydı, sanırım üç turda yedi saniye kadar fark eritmişti."

"Ancak bir noktada lastikler değişecekti, bu noktada Alonso ve Gasly tetiği çekmeye ve pite girmeye karar verdi. Albon'un turlarından da pistin kuru zemin lastikleri için hazır olduğunu görüyorduk."

"Eğer ilk olarak Checo'yu pite alsaydık, pistte kalan Max hem Alonso'ya, hem de Gasly'e geçilecekti; piste ilk iki sırada dönmek varken Max'i dördüncülüğe düşürecektik."

"Bu yüzden, Checo'ya sıra kaybettirme riskine rağmen Max'i pite aldık, ancak ilk iki sırayı koruyacağımız için kolay bir karardı." dedi.