Horner, Grand Prix'nin ilk bölümünün sprint yarışına benzeyeceğini düşünmüyor

İlk olarak sprint yarışı hakkında değerlendirmelerde bulunan Horner, pilotu Max Verstappen'in F1 tarihindeki ilk sprint yarışını kazandığından dolayı mutlu olduğunu belirtse de Sergio Perez'in attığı spinden dolayı yukarı sıralarda yer alamamasının üzücü olduğunu da ekledi.

"Pozitif bir starttı. Bu, sanırım burada son 10 yılda aldığımız ilk pole pozisyonu oldu. Sprint yarışı kazanarak, pole pozisyonuna farklı bir şekilde ulaştık. Son 9 senedir ilk defa Mercedes harici bir araç [Silverstone'da] pole'den başlayacak. Max yarışı mükemmel yönetti, start bizim için çok önemliydi."

"Yüksek hızdaki bir spinin ardından Checo'yu yukarlarda görememek üzücü ama neyse ki pilot ve araç iyi durumdalar."

Verstappen, startta iyi bir çekiş yakaladı ve Lewis Hamilton'ı arkasında bıraktı. Hollandalı pilot, yarışa yumuşak lastikle başlayan Valtteri Bottas'ı da arkasında tutmayı başardı.

Horner, Verstappen'in startı hakkında "Çizgiden iyi kalktı, Mercedes'in ilk sektörde güçlü olacağını biliyorduk bu yüzden ana düzlükten önce onların önünde kalabilmek bizim için çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

Bu hafta sonu, Avusturya'ya kıyasla çok daha küçük bir arka kanat kullanan Mercedes, düzlüklerde Red Bull'a kıyasla daha hızlı. Red Bull ise virajlarda Alman ekibe üstünlük sağlıyor. Horner, iki takım arasındaki farkların çok küçük olduğunu dile getirdi ve devam etti: "Elbette güçlü ve zayıf yönlerinizi görüyorsunuz. Araçlar ve lastik aşınmaları arasında çok ufak farklar olduğunu görebiliyorsunuz. Bence Lewis'ten biraz daha iyiydik."

"Biz virajlarda daha hızlıyız ve onlar düzlüklerde hızlı. Hızlı bir tur zamanına ulaşabilmek için farklı iki yol kullanıyoruz. Kullandıkları arka kanatla birlikte düzlüklerde çok hızlılar."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Horner, bugün startta araçlarda daha çok yakıt olacağından, yarışın ilk bölümünün başka bir sprint yarışa benzemeyeceğini düşünüyor.

Grand Prix'nin ilk bölümünün sprint yarışa benzeyip benzemeyeceği sorulan Horner, bu soruyu şöyle yanıtladı: "Böyle düşünmüyorum, hepsi daha çok yakıtla başlayacaklar ve bu, lastiklerin üzerinde daha çok baskı oluşturuyor. Yarışa ağır ve şişman başlayacağız. Böyle olunca da lastikleri çalıştırmak yarışın başında daha kolay oluyor."

"Bugün hava daha da sıcak olacak, bunun her şeyi nasıl etkileyeceğini göreceğiz. Pole pozisyonundan başlamak fantastik. Buna farklı bir yolla ulaştık ve sprint yarışındaki ilk zaferi almak güzel. Bence farklı bir yarış formatı izlemek taraftarlar için iyi oldu."

Perez, 6. turda Chapel virajının çıkışında yüksek hızda spin attı. Perez, bu spinin ardından duvara çarpmasa da Meksikalı pilotun lastiklerinde yanık noktalar oluştu ve yarışın geri kalanında liderlerden 3 saniye kadar daha yavaş turladı.

Red Bull, yarışın son bölümünde Perez'i pite çağırdı ve Perez yarıştan çekildi. Perez, yarıştan çekildiğinden dolayı Red Bull, Perez'in aracını tamamen kontrol edebilecek.

Horner, konu hakkında şunları söyledi: "Direkt olarak onunla konuşmadım, kirli havada aracın arkasını kaybetti. Büyük bir sorun yaşamadı, sadece lastiklerinde yanık noktalar oluştu. Neyse ki herhangi bir şeye çarpmadı ama araç o kadar çok titriyordu ki aracı yarıştan çekmek zorunda kaldık. Ayrıca bu [aracı yarıştan çekmemiz] onun aracını kontrol edebilmemizi sağlayacak."

Red Bull ayrıca, birçok takımın benzer senaryolarda yaptığı gibi, Perez'in yarışta daha kolay geçiş yapabilmesi için düzlük hızını arttıracak ayar değişikliklerine gidebilir. Bu değişiklikler kapalı park kurallarını ihlal edecek şekilde yapılırsa, Perez'in yarışa pit yolundan başlaması gerekecek.

Horner kapalı park kuralları altında nelerin değiştirilebileceği hakkında şunları söyledi: "Ön kanadı ve lastik basınçlarını değiştirebiliyorsunuz ki bu bütün araçlar için aynı. Araçta güvenlik kontrolleri yapacağımızdan, izin almamız gerekecek."

Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images