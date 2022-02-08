Horner, yaptığı bağışla "Mercedes fabrikasına gezi" kazandı!

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Kulağa tuhaf geliyor fakat şaka değil! Red Bull takım patronu Christian Horner, Autosport Ödülleri'nde düzenlenen bir bağış etkinliğinde yaptığı bağışın ardından, Mercedes'in Brackley fabrikasına gezi kazandı. Bundan ötürü de yakında bu geziye katılacak.

Horner, pazar günü Londra'daki Grosvenor House'ta, Motorsport Network'ün ev sahipliğini yaptığı Autosport Ödülleri'ne konuk oldu. Red Bull için güzel bir akşam oldu çünkü Max Verstappen, yılın pilotu seçilirken, Red Bull RB16B de yılın aracı seçildi.

Fakat geceye damga vuran konulardan birisi Horner'ın yaptığı bağıştı. Prestijli ödül töreninde geleneksel şekilde bir dizi bağış etkinliği düzenleniyor ve Horner bu konuda harekete geçti.

48 yaşındaki Horner, ezeli rakipleri Mercedes'in fabrikasına yapılacak gezi için 4 bin pound bağış yaptı ve kimse bu teklifin üstüne çıkamadı.

RacingNews365 ile yaptığı özel röportajda Horner, bu fabrika turu için yanına yaklaşık "20 kişi" almak istediğini söyleyerek espri yaptı.

Horner, "Evet, yanımda en az 20 kişiyi götürmek istiyorum! Adrian Newey, kendim, teknik direktörümüz Pierre Wache ve muhtemelen üretim direktörümüz Paul Field da bizimle gelmeli!"

"Bu teklif elbette iyi bir amaç içindi! Gidip Mercedes'in bütçe sınırı altında parasını nasıl harcadığını görmek ilginç olacak" diyerek gülümsedi.

Bu, Horner'ın rakip takım fabrikasına yaptığı ilk ziyaret değil. Horner, 2008 yılında da McLaren fabrikasına gitmişti.

Horner, "David Coulthard'ın daveti üzerine oraya gitmiştik. Takım patronu Martin Whitmarsh da oradaydı."

"Yanıma Adrian'ı almıştım ve elbette daha önce orada çalıştığı için nereye gitmesi gerektiğini biliyordu. Fakat bana göstermek istediği yerlerde pek hoş karşılanmadık!"

"Sonunda pazarlama ve elektronik departmanlarını gördük ve çok iyi bir öyle yemeği yedik. Hepsi bu kadardı!" dedi.

Christian Horner, is interviewed Fotoğraf: Motorsport Images