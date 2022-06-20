Horner, Wolff'un güvenlik endişelerini bilerek abarttığını düşünüyor

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Bakü'de, dalgalanma sorunları bazı takımlar için ciddi bir problem teşkil etti ve sürücülerin endişelerini dile getirmelerinin ardından FIA, güvenlik kapsamında zıplama sorununa dair önlemler alınacağı açıklanan bir teknik direktif yayınladı.

Fakat FIA'nın bu müdahalesinin detayları henüz kesinleşmedi ve Kanada GP hafta sonunda yapılan toplantıda, değişiklikleri savunan Wolff ile buna karşı çıkan Ferrari patronu Mattia Binotto ve Christian Horner arasında yoğun bir tartışma yaşandı.

Wolff, toplantının ardından rakiplerinin "iyi yüzlü olduklarını" söyledi ve toplantıdaki davranışlarının "acınası" olduğunu belirtti.

Horner ise zıplamanın, FIA'nın değil takımların kendi başına çözeceği bir problem olduğunu savunuyor.

Binotto da teknik direktifin amacının, kuralları değiştirmekten ziyade kuralları netleştirmek olduğunu söyledi.

Horner, "Ferrari, teknik direktife yönelik görüşünü sundu ve Toto, kural değişikliği yapılmasını savundu. Bu da ironik bir şey çünkü aracı Kanada GP'de oldukça hızlı göründü ve pek fazla zıplama yoktu."

"Bence sorunlarının herkesin sorunundan ziyade kendi içinde olduğu ona belirtildi." dedi.

Wolff'un Netflix kameralarına oynayıp oynamadığı sorulan Horner, şu cevabı verdi: "Bence o toplantıda bir tiyatro unsuru kesinlikle vardı. Belki de Lewis'in yeni filmi için bir rol alacaktır."

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

FIA'nın teknik direktifi, takımların gövde ve taban arasında, iki yanda da ikinci bir destek kolu kullanmasına izin veriyor. Mercedes, cuma günkü antrenmanda ikinci destek kolunu kullanan tek takımdı ama sıralama ve yarış öncesinde çıkardı.

Horner, "Özellikle hayal kırıklığı yaratan şey ikinci destek koluydu çünkü bunun teknik bir kapsamda tartışılması gerekir ve bu, tek bir takımın problemlerini çözme taraflı yapılan bir şey. Buraya destek koluyla gelen tek takım onlardı."

"Takımlar dünyanın en zeki mühendislerine sahipler. İşler bir noktada birbirine yaklaşacak."

"Kurallar değişmese bile gelecek yıl burada zıplamayı konuşacağımızı sanmıyorum. Araçlar hâlâ nispeten yeni, takımlar gelişimler yaptıkça, muhtemelen bu sorunların bazılarını çözmeye başladıklarını göreceksiniz."

"Bir anda sezonun yarısına gelmişken teknik kuralları değiştiremezsiniz. Eğer bir araç tehlikeliyse, o zaman takım gride sokmamalı. Bu seçeneğe sahipler. Veya FIA bir aracın tehlikeli olduğunu düşünüyorsa her zaman siyah bayrak çıkarabilirler." dedi.