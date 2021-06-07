Horner, Wolff’un takımını “eleştirmesini” doğru bulmuyor

Red Bull ve Mercedes’in takım patronlarının birçok konuda görüş ayrılıkları yaşadıkları bir sır değil ve şu anda en çok tartıştıkları konu ise gündemdeki ”esnek kanat” meselesi.

Horner, geçtiğimiz günlerde Wolff’un “çenesini kapalı tutması” gerektiğini söylemişti ve Wolff da buna karşılık olarak İngiliz takım patronunun “çenesi düşük” olarak nitelendirmişti.

Şimdi ise Horner, rakibinin kötü bir hafta sonu geçirmesi ardından takımını herkesin önünde eleştirmesini doğru bulmuyor.

Monako Grand Prix'sinde Mercedes için durum tam olarak durum böyleydi. Kötü bir strateji kararı Lewis Hamilton'ın yedinci sırada finiş görmesine neden oldu ve Valtteri Bottas, ön lastiğinin araçtan çıkarılamamasıyla yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Azerbaycan GP ise Mercedes için daha da kötü geçti ve Red Bull'un 25 puan kazandığı Bakü'den sıfır puanla ayrıldı.

Böyle bir sonuçla yüzleşmek konusunda ise takımları elinde iki seçenek oluyor, eleştiriler kapalı kapıların ardından mı yapılacak yoksa bunlar açık bir şekilde basına da söylenecek mi?

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG 1 / 1 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Azerbaycan Grand Prix’sinde bu konu hakkında konuşan Horner, “Toto, bu hafta sonu oldukça fazla yorumda bulundu.”

“Takımını herkesin önünde eleştirmekten asla çekinmiyor ve ben buna katılmıyorum.” dedi.

Wolff ise Mercedes’in Azerbaycan'daki performansı hakkında şöyle konuştu: “Monako’da ve burada rekabetçi bir araca sahip değildik, nokta.”

“Birçok sorunla karşılaştık. Aracı, lastiklerin düzgün çalışabileceği bir aralığa getirmeyi başaramıyoruz.”

“Eksikliklerimizi ve düzeltmemiz gereken noktaları biliyoruz.”

“Ancak bu takımın oldukça güçlü ve şu anda epey öfkeli olduğunu biliyorum. Bu öfkeyi olumlu yönde kullanacağız ve daha güçlü geri döneceğiz.”