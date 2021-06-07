Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Fashion Giorgio Piola Jobs
Önceki / Marko: "Yarışın bu şekilde bitmesi büyük hayal kırıklığı" Sonraki / Alonso: "Bakü'de saf hız anlamında gerideydik"
Formula 1 / Azerbaycan GP Haberler

Horner, Wolff’un takımını “eleştirmesini” doğru bulmuyor

Ekleyen:

Christian Horner ve Toto Wolff’un tartışmalarına yeni bir konu daha eklendi: basında kendi takımlarını “eleştirmenin” doğru olup olmadığı.

Horner, Wolff’un takımını “eleştirmesini” doğru bulmuyor

Red Bull ve Mercedes’in takım patronlarının birçok konuda görüş ayrılıkları yaşadıkları bir sır değil ve şu anda en çok tartıştıkları konu ise gündemdeki ”esnek kanat” meselesi.

Horner, geçtiğimiz günlerde Wolff’un “çenesini kapalı tutması” gerektiğini söylemişti ve Wolff da buna karşılık olarak İngiliz takım patronunun “çenesi düşük” olarak nitelendirmişti.

Şimdi ise Horner, rakibinin kötü bir hafta sonu geçirmesi ardından takımını herkesin önünde eleştirmesini doğru bulmuyor.

Monako Grand Prix'sinde Mercedes için durum tam olarak durum böyleydi. Kötü bir strateji kararı Lewis Hamilton'ın yedinci sırada finiş görmesine neden oldu ve Valtteri Bottas, ön lastiğinin araçtan çıkarılamamasıyla yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Azerbaycan GP ise Mercedes için daha da kötü geçti ve Red Bull'un 25 puan kazandığı Bakü'den sıfır puanla ayrıldı.

Böyle bir sonuçla yüzleşmek konusunda ise takımları elinde iki seçenek oluyor, eleştiriler kapalı kapıların ardından mı yapılacak yoksa bunlar açık bir şekilde basına da söylenecek mi?

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG
1/1

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Azerbaycan Grand Prix’sinde bu konu hakkında konuşan Horner, “Toto, bu hafta sonu oldukça fazla yorumda bulundu.”

“Takımını herkesin önünde eleştirmekten asla çekinmiyor ve ben buna katılmıyorum.” dedi.

Wolff ise Mercedes’in Azerbaycan'daki performansı hakkında şöyle konuştu: “Monako’da ve burada rekabetçi bir araca sahip değildik, nokta.”

“Birçok sorunla karşılaştık. Aracı, lastiklerin düzgün çalışabileceği bir aralığa getirmeyi başaramıyoruz.”

“Eksikliklerimizi ve düzeltmemiz gereken noktaları biliyoruz.”

“Ancak bu takımın oldukça güçlü ve şu anda epey öfkeli olduğunu biliyorum. Bu öfkeyi olumlu yönde kullanacağız ve daha güçlü geri döneceğiz.”

paylaşım
yorumlar
Marko: "Yarışın bu şekilde bitmesi büyük hayal kırıklığı"

Önceki haber

Marko: "Yarışın bu şekilde bitmesi büyük hayal kırıklığı"

Sonraki haber

Alonso: "Bakü'de saf hız anlamında gerideydik"

Alonso: "Bakü'de saf hız anlamında gerideydik"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Azerbaycan GP
Editör Selin Elif Köse

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?

21s
2
Formula 1

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”

4s
3
Formula 1

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

3s
4
Formula 1

Horner, Wolff’un takımını “eleştirmesini” doğru bulmuyor

1s
5
Formula 1

Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim"

1g
Son Haberler
Brawn: “Bakü’nün heyecan verici sonu, sprint yarışları için iyiye işaret ediyor”
F1

Brawn: “Bakü’nün heyecan verici sonu, sprint yarışları için iyiye işaret ediyor”

3dk
Alonso: "Bakü'de saf hız anlamında gerideydik"
F1

Alonso: "Bakü'de saf hız anlamında gerideydik"

43dk
Horner, Wolff’un takımını “eleştirmesini” doğru bulmuyor
F1

Horner, Wolff’un takımını “eleştirmesini” doğru bulmuyor

1s
Marko: "Yarışın bu şekilde bitmesi büyük hayal kırıklığı"
F1

Marko: "Yarışın bu şekilde bitmesi büyük hayal kırıklığı"

2s
Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun
F1

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

3s
Son Videolar
Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor 01:08
Formula 1
36dk

Pirelli'nin Bakü'de patlayan lastikleri incelemesi bekleniyor

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
6 Haz 2021

2021 Azerbaycan GP - Motorsport.com Türkiye yarış sonrası sohbeti

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı 04:35
Formula 1
3 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar açıklandı

Formula 1: Esnek kanatlar, Bakü'de oyunu değiştirmeyecek 00:43
Formula 1
2 Haz 2021

Formula 1: Esnek kanatlar, Bakü'de oyunu değiştirmeyecek

Bakü Şehir Pisti sanal tur 01:53
Formula 1
31 May 2021

Bakü Şehir Pisti sanal tur

Daha fazlası
Selin Elif Köse
Berger: “Wolff ve Marko arasındaki gerilim, şu an F1’in tam olarak ihtiyacı olan şey” Azerbaycan GP
Formula 1

Berger: “Wolff ve Marko arasındaki gerilim, şu an F1’in tam olarak ihtiyacı olan şey”

Sainz: “Bir kez daha yarış hafta sonunu bir araya getiremedim” Azerbaycan GP
Formula 1

Sainz: “Bir kez daha yarış hafta sonunu bir araya getiremedim”

Norris: "15. virajda neredeyse duvara çarpıyordum ama bunu kimse görmedi" Azerbaycan GP
Formula 1

Norris: "15. virajda neredeyse duvara çarpıyordum ama bunu kimse görmedi"

Çok Okunanlar Bugün

Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?
Formula 1 Formula 1

Hamilton'ın yanlışlıkla dokunduğu ''Brake Magic'' ayarı tam olarak ne işe yarıyor?

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”
Formula 1 Formula 1

Wolff: “Mercedes’in şampiyonluk mücadelesindeki formu kabul edilemez”

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun
Formula 1 Formula 1

Binotto, Vettel'in ikinci olmasından memnun

Horner, Wolff’un takımını “eleştirmesini” doğru bulmuyor
Formula 1 Formula 1

Horner, Wolff’un takımını “eleştirmesini” doğru bulmuyor

Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "Yarışı, bir ağaç dalından kaçmaya çalışırken kaybettim"

Hamilton, yanlış bir ayara dokunduğu için 2. startta duramamış
Formula 1 Formula 1

Hamilton, yanlış bir ayara dokunduğu için 2. startta duramamış

Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız
Formula 1 Formula 1

Pilotlar, Bakü’de güvenlik aracının piste geç çıkması konusunda rahatsız

Marko: "Yarışın bu şekilde bitmesi büyük hayal kırıklığı"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Yarışın bu şekilde bitmesi büyük hayal kırıklığı"

Son Haberler

Brawn: “Bakü’nün heyecan verici sonu, sprint yarışları için iyiye işaret ediyor”
Formula 1 Formula 1

Brawn: “Bakü’nün heyecan verici sonu, sprint yarışları için iyiye işaret ediyor”

Alonso: "Bakü'de saf hız anlamında gerideydik"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Bakü'de saf hız anlamında gerideydik"

Horner, Wolff’un takımını “eleştirmesini” doğru bulmuyor
Formula 1 Formula 1

Horner, Wolff’un takımını “eleştirmesini” doğru bulmuyor

Marko: "Yarışın bu şekilde bitmesi büyük hayal kırıklığı"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Yarışın bu şekilde bitmesi büyük hayal kırıklığı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.