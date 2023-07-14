Horner: "Wolff'ün Mercedes güç ünitesi departmanı üstünde yetkisi yok"
Red Bull takım patronu Christian Horner'a göre Toto Wolff'ün kendileri hakkında yorum yapması pek mümkün değil, nitekim Wolff'ün güç ünitesi departmanı üstünde yetkisi yok.
Yeni motor kurallarının devreye girmesine halen 2.5 yıl var, ancak şimdiden tartışmaların ardı arkası kesilmiyor desek yeridir.
Son dönemde kurallara karşı çıkmaya başlayan Horner, elektrik gücünün gereğinden fazla öne çıktığını, bu nedenle pilotların bataryaları doldurabilmek amacıyla düzlükte vites düşürmek zorunda kalacağını iddia etmişti.
Wolff ise Horner'ın yeni dönem öncesi "korkmaya başladığını", çünkü Red Bull'un gelişim programında geride kaldığını öne sürdü.
Bu iddiaları reddeden Horner'a göre Wolff'ün güç üniteleri hakkında bilgiye sahip olması olanaksız, nitekim kendisinin bu departmanlar üstünde bir yetkisi yok.
Horner, "Toto'nun motor işine ne kadar yakın olduğundan emin değilim, çünkü o bir müşteri, Mercedes'in güç ünitesi geliştirme sürecine resmi olarak dahil değil."
"Benim güç ünitesi departmanından aldığım geri bildirimler şunu gösteriyor: program ilerledikçe ve simülasyonlar sağlamlaştıkça bazı sınırlamalar ortaya çıkıyor. Bunlar kaçınılmaz."
"Belki de çok ilerlemiş olmamızın bir sonucu olarak sınırlamalarla karşılaşmaya başladık."
Red Bull Powertrains HQ
Photo by: Jon Noble
"Bir üretici olarak kendi çıkarımız için olmasa bile, motordaki iyileşmeyi telafi etmek için tamamen aktif aero ile şasi düzenlemelerinde yapmamız gereken ödünlere baktığımızda, elektrik-motor oranını ayarlamak için çok geç değil."
"Her şeyi söküp yeniden başlamamız gerektiğini söylemiyoruz, sadece belli bir oransal değişime ihtiyacımız olacak." dedi.
Güç ünitesi departmanındaki rolünden de söz eden Horner, "Etrafınızda iyi insanlardan oluşan bir ekibiniz olmalı ve ekibinizle ne kadar verimli çalıştığınız da önemli."
"Yetki verdiğim insanların sorumluluk alabilmesini isterim, çünkü onlara bir motoru nasıl tasarlayacaklarını söylememin bir anlamı yok, bunu yapamam.
"Yapabileceğim şey yönü belirlemek, hedefleri koymak ve ekibimin doğru tesislere, doğru altyapıya ve doğru desteğe sahip olduklarından emin olmak."
"Yani mesele etrafınızda doğru bir ekibe sahip olmak ve onlara ne kadar zaman tanıdığınızla ilgili diyebilirim." dedi.
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