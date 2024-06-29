Horner, Wolff'u Verstappen konusunda oyalama taktikleri uygulamakla suçluyor

Red Bull patronu Christian Horner, Toto Wolff'un Max Verstappen'in peşine düşmesini Mercedes'in pistteki sorunlarını örtbas etmek için bir "dikkat dağıtma taktiği" olarak kullanmakla suçladı.

Horner'ın yorumları, dünya şampiyonu Verstappen'in gelecek sezon Red Bull'da kalacağını söylemesinin ardından geldi.

Verstappen, Ferrari'ye giden Hamilton'ın yerine Wolff için iyimser bir hedefti.

Horner, "motorlar ve 2026 düzenlemeleri hakkında tüm bilgileri" bilmesine rağmen Hamilton'ın Mercedes'ten ayrılmasıyla sürücü piyasasının altüst olduğuna işaret ederek Wolff'u bir kez daha eleştirdi.

Horner şöyle dedi: "Başka bir yere gitmesi konusunda çok fazla gürültü koparıldı ve bazen insan bunun sadece ortaya atılan bir dikkat dağıtma taktiği olduğunu düşünüyor."

"Bunun arkasındaki nedenlerin ne olduğunu sorgulamak zorundasınız. Piyasadaki tüm hareketliliği yaratan sürücü, motorlar ve 2026 düzenlemeleri hakkında tüm bilgilere sahipti ve ayrılmayı seçti ve Mercedes'te bir boşluk bıraktı."

"Bu nedenle şimdi o koltuğu kimin dolduracağı konusunda biraz spekülasyon var ama bu Max Verstappen olmayacak."

Christian Horner, Takım Müdürü, Red Bull Racing, Takım Müdürleri Basın Toplantısında Fotoğraf: Mark Sutton

Suudi Arabistan Grand Prix'si sırasında Jos Verstappen, Horner'ın görevde kalması halinde Verstappen'in takımdan ayrılacağını ima etmişti. Wolff ise boşta olması halinde tüm takımların Verstappen'i isteyeceğini söylemişti.

Ancak Verstappen'in Perşembe günü Avusturya'da Red Bull'a olan bağlılığına rağmen Wolff, onunla sözleşme imzalama şansının ölmediğini öne sürdü.

Wolff'a Verstappen'in yorumu sorulduğunda, "Açıkça evet dediğini sanmıyorum" yanıtını verdi.

Motorsport.com'un Wolff'un F1 dünya şampiyonuyla sözleşme imzalama umudundan neden vazgeçmediğini sorması üzerine, Mercedes şefiyle uzun süredir soğuk bir ilişkisi olan Horner, belki de onun yerine babasıyla sözleşme imzalayabileceği şakasını yaptı.

Horner şunları ekledi: "Max'in bu basın toplantısında söylediklerinde oldukça kararlı olduğunu düşündüm. Bu konuda takımla her zaman tutarlı olmuştur."

"Evet, neden Toto? Bence bu tamamen bir dikkat dağıtma taktiği. Elbette gelecek yıl için bir Verstappen istiyorsa, o zaman Jos'un potansiyel olarak uygun olduğunu düşünüyorum."

Bu arada, sürücüsünün gelecek sezon için takıma söz vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Horner şunları söyledi: "Bu sadece zaten bildiğimiz her şeyi teyit ediyor. Max takımımızın önemli bir parçası."

"Tüm zaferlerini ve podyumlarını Red Bull Racing araçlarıyla elde etti ve şimdiye kadar üç dünya şampiyonluğu yaşadı."

"Takımın çok önemli bir üyesi. Takımın bir parçası olmaktan keyif alıyor. Etrafında muazzam bir grup var. Ve geleceğin nasıl göründüğünü biliyoruz."