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Formula 1 Haberler

Horner: “Wolff’u sinirlendirmek çok kolay”

Red Bull takım patronu Christian Horner, Mercedes’teki meslektaşı Toto Wolff’u sinirlendirmenin çok kolay olduğunu, ancak kendisiyle kişisel bir sorunu olmadığını söyledi.

Cem Özel
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Horner: “Wolff’u sinirlendirmek çok kolay”
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2021 sezonu, sadece Lewis Hamilton ile Max Verstappen arasındaki rekabet sebebiyle değil, aynı zamanda Horner ve Wolff arasındaki atışmalarla da tarihin en gergin ve değişken sezonlarından birine sahne oldu.

Ancak 2022’de Mercedes’in şampiyonluk için iddiasının olmaması ve yerini Ferrari’ye bırakmasıyla, mevcut şampiyonluk mücadelesi daha olaysız geçiyor.

Horner, Wolff’a karşı kişisel bir olumsuzluk beslemediğini, sadece onu kızdırmanın çok kolay olduğunu söyledi.

Sky Sports F1’e konuşan Horner, “Bu durum kesinlikle kişisel değil! Toto’yu bilirsiniz. Mercedes’le harika bir iş yaptı. Açıkçası, bu spora bana göre çok farklı bir geçmişle geldi. Daha çok, finansal bir geçmişi var.”

“Onu sinirlendirmek çok kolay ve bunu görebiliyorsunuz. Bu bazen onu çok etkiliyor. Elbette geçen sene çok yoğun geçti ve ilk kez bu durumla karşı karşıya kaldı. İnsanların nasıl tepki verdiğini görmek her zaman ilginçtir.”

“Kulaklıklarını kırdıklarında ve benzeri şeyler yaşandığında, bu durumun onları etkilediğini görebiliyorsunuz.”

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

“Her zaman ileriye bakma eğilimindeyim. Geçtiğimiz seneki Abu Dhabi yarışının üzerinden çok zaman geçmiş gibi geliyor. Zaman ilerliyor.”

“Lewis Hamilton ya da Mercedes taraftarıysanız, Abu Dhabi’de yaşananlardan ötürü oldukça üzgün hissetmenizi anlayabiliyorum.”

“Eğer Max Verstappen taraftarıysanız da bunun o yılın başlarında yaşadıklarımızın telafisi olduğunu düşüneceksiniz.”

“Bu noktada da spor her zaman kutuplaştırıcı olacaktır. Geçen sene, sadece Abu Dhabi yarışıyla ilgili değildi, 22 yarışla ilgiliydi.”

“Max’in şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyor muyum? Kesinlikle. Bu konuya fazla takılmayacağım.” şeklinde konuştu.

Şu anda Verstappen, sürücüler şampiyonasında Ferrari sürücüsü Charles Leclerc’in 80 puan önünde ikinci şampiyonluğuna ilerliyor. Red Bull ise takımlar şampiyonasında Ferrari’nin 97 puan önünde yer alıyor.

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