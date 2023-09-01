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Formula 1 / İtalya GP Haberler

Horner Wolff'a sert çıktı: "Bir yarış aracı ya da takım nasıl gelişir anlamış değil"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Toto Wolff'un RB19'un Sergio Perez yerine Max Verstappen'e uyacak şekilde tasarlandığını düşünmesinin "tam bir anlayış eksikliği" olduğunu söyledi.

Yardımcı Editör:
Ronald Vording
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Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing

Verstappen'in Zandvoort'taki Hollanda Grand Prix'si sıralamalarında yedinci olan takım arkadaşı Sergio Perez'e 1.3 sn fark atmasının ardından Wolff, aradaki farkın "garip" ve "tuhaf" olduğunu söyledi.

Avusturyalı takım patronu, Verstappen'in "her bir takım arkadaşını mahvettiğini" de sözlerine ekledi ve bunun "kendi etrafında kontrol etmesi çok zor ama hızlı bir araç hazırlatma becerisinden" kaynaklandığını öne sürdü.

Bazıları bunu Wolff'un Red Bull'un 2023 boyunca RB19'u Perez'in geride kalması pahasına lider Verstappen'in sürüş tarzına uyacak şekilde geliştirdiğine inandığı şeklinde yorumladı.

Bu hafta sonu Monza'da yapılacak İtalya GP'si öncesinde Perşembe günü konuşan iki kez şampiyon olan Verstappen, aracın kendisi için özel olarak üretildiği yönündeki yorumların "saçmalık" olduğunu söyledi.

Verstappen, "Ben sadece arabayı mümkün olan en hızlı şekilde kullanıyorum. Adamlara bana daha fazla ön taraf vermelerini söylemek için orada değilim, çünkü ben böyle seviyorum."

"Sadece 'bana en hızlı arabayı tasarlayın, ben de onun etrafında süreyim' derim."

"Her yıl farklı oluyor, her araba biraz daha farklı sürülüyor."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Fotoğraf tarafından: Jake Grant / Motorsport Images

"İnsanlar sürüş stilinizin ne olduğunu soruyor. Benim sürüş stilim belirli bir şey değil, aracın hızlı gitmesi için neye ihtiyacım varsa ona uyum sağlarım." demişti.

Motorsport.com tarafından Wolff'un yorumları ışığında iki pilotu arasındaki farkı açıklaması istenen Horner, Mercedes'li meslektaşının "tam bir anlayış eksikliği" gösterdiğini söyledi.

Horner, "Max'e tamamen katılıyorum. Toto'nun tek bir sürücünün etrafında bir araç geliştirdiğimizi düşünmesi, bir yarış aracının ve takımın nasıl geliştiği konusunda tam bir anlayış eksikliği olduğunu gösteriyor."

"Bir otomobili olabildiğince hızlı olması için geliştirirsiniz ve bazen hızlı otomobiller zor otomobillerdir. Tarihsel olarak hep böyle olmuştur."

"İyi sürücülerin uyum sağladığını düşünüyorum. Bunu ıslak koşullarda, karışık koşullarda, çeşitli koşullarda görüyorsunuz. Elit pilotlar çabuk adapte olurlar."

"Bence [Verstappen'in] en önemli becerilerinden biri de otomobilin ona verdiği hislere ve tutuş seviyelerine uyum sağlama yeteneği."

"Ancak bir şeyi belirli bir sürücüye uyacak şekilde uyarladığımızı söyleyecek bir yönlendirme kesinlikle yok."

"Biz sadece yapabileceğimiz en hızlı aracı tasarlamaya ve üretmeye çalışıyoruz. Araçlarımız, simülasyonumuz ve rüzgar tünelimiz bize bu yönü sağlıyor." dedi.

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