Horner: "Wolff ortalarda görünmüyor, kesin bir şeylerin peşinde!"
Red Bull takım patronu Christian Horner, Mercedes'in Toto Wolff önderliğinde yeniden zirveye döneceğinden şüphe duymuyor.
Mercedes ve Red Bull, 2021 sezonunda destansı bir mücadeleye girişler ve bunun sonunda şampiyonluklar iki takım arasında paylaşıldı.
Geçen yıl Red Bull, nispeten rahat bir şampiyonluk elde ederken, bu yıl daha da rahat görünüyor ve arka arkaya ikinci takımlar şampiyonluğunu bitime altı yarış kala elde etmiş durumda.
Christian Horner, her ne kadar ilerini zorlaştırsa da rekabetin Formula 1 için önemli olduğunu söylüyor.
Sky Sports'a yaptığı açıklamada Horner, "Spor rekabet demektir."
"Elbette saygı olmalı ama spor rekabet olmadan aynı şey olmaz."
"Kaybetmek de size acı vermeli. Aksi takdirde bu spora ait olamazsınız."
"Şampiyonluk için yarışamadığımız altı yıllık bir dönem geçirdik. Bu bizi Mercedes'in o zamanki hakimiyetini sona erdirme konusunda daha kararlı hale getirdi." dedi.
Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, at AlphaTauri launch party at RESTIR
Fotoğraf: Motorsport.com / Japan
Red Bull'un çıkış yaşadığı dönemde Mercedes sorunlarla boğuştu ve Mercedes patronu Toto Wolff'un bu dönemde çok fazla görünmemesi, Horner'ı şüphelendirmeye başladı.
Horner, "Wolff'u son yıllarda daha az görüyoruz ama eminim bir şeylerin peşindedir!"
"Bir şeyler üzerinde çalıştıklarına eminim çünkü Mercedes harika bir takım ve harika sürücüleri var."
"Kesinlikle mücadele etmeye çalışacaklar." dedi.
Red Bull iki yıldır sporu domine ediyor fakat Horner bunun düşünülenden daha kısa sürede sona erebileceğini söylüyor.
"Her şey bir döngü içinde ilerliyor. Bir noktada biri bizi yenecek, bu Mercedes, Ferrari, McLaren ya da Aston Martin olabilir."
"Bizim kontrolümüzde olan tek şey kendi performansımız. Bu yüzden buna odaklanıyoruz."
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