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Formula 1 Çin GP

Horner: "Wolff, 'müsait olmayan' Verstappen'e değil, kendi sorunlarına odaklanmalı"

Red Bull'un patronu Christian Horner, Toto Wolff'a Max Verstappen'le anlaşabileceğini hayal etmektense araç gelişimine odaklanmasını tavsiye ediyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Red Bull Racing Takım Müdürü Christian Horner

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Mercedes patronu Toto Wolff, geçtiğimiz günlerde Çin'de Verstappen'in Red Bull'dan ayrılma ihtimaliyle ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Wolff şunları söyledi: "Bir sürücünün takıma katılmasında rol oynayan pek çok faktör var. Açıkçası en rasyonel bakış açısıya en önemli faktörün en hızlı araca sahip olmak olduğunu söyleyebilirim."

"Ancak bulunduğunuz yerde kalmanızın tek nedenini bu olamaz."

"Basit bir zihin yapısı için orada kalmanın tek nedeni bu olabilir. Fakat bazı insanlar başka faktörleri de göz önünde bulundurarak daha derin düşünebilir ve bence Max'te bu derinlik var."

"Bu açıdan bakıldığında onu ikna edebilecek miyiz? Bunun bir ikna meselesi olduğunu sanmıyorum. Bence Max motor sporlarını herkesten daha iyi biliyor ve kendisi için iyi olan kararları alacaktır."

"Bence birkaç faktör rol oynuyor, ki bence domino taşlarını tetikleyecek kişi o olacak. Herkes onun ne yapacağını bekliyor."

Fakat Wolff, "Max'in yerinde olsaydım, 2025'te Red Bull'da kalırdım. Fakat ben Max değilim. En hızlı araca sahipler fakat başka faktörler de var." dedi.

Toto Wolff, Mercedes-AMG

Toto Wolff, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Bu açıklamalar üzerine Horner, Wolff'a sert yanıt verdi ve "boş şeylerle uğraştığını" belirtti.

Horner, "Bu konuda Max ile konuştunuz mu? Çünkü Max'le konuşursanız, bu sadece kâğıt parçalarıyla ilgili bir durum değil."

"2028 sonuna kadar sözleşmeye sahip olduğunu biliyoruz. Bu onun takımdaki hissiyatı, takımdaki ilişkisi ve performansıyla ilgili."

"Ben Toto'nun sorunlarının pilotlardan kaynaklandığını düşünmüyorum. Bence müsait olmayan sürücülere odaklanmak yerine odaklanması gereken başka unsurlar var." dedi.

Horner, Wolff'un bu tarz açıklamalarla dikkati başka yere çekmeye çalıştığını söylüyor.

"Bu konuya girmeyeceğim. Bence sadece ses çıkarmak için yapılan bir şey."

"Çin'de Mercedes'in modern çağda kazandığı yarış sayısının önüne geçtik. Yani takım gayet iyi durumda. Neden bu takımdan ayrılmak isteyesiniz ki?"

"Mercedes şu anda müşteri takımlarının ardından üçüncü takım konumunda. Dolayısıyla onun [Wolff'un] vaktini sürücü pazarından ziyade takımına odaklanarak geçirmesi daha iyi olur."

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Kemal Şengül
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