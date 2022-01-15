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Horner: "Wolff işleri farklı yönetmeyi eviyor"

Ekleyen:
, Şef Editör

Red Bull patronu Christian Horner, Toto Wolff'un karşı karşıya geldiği diğer takım patronlarından çok daha farklı olduğunu söylüyor.

Horner: "Wolff işleri farklı yönetmeyi eviyor"

Mercedes ve Red Bull, 2021 yılında ilk kez birbirlerine karşı şampiyonluk savaşı verdiler. Pist üstünde Lewis Hamilton ve Max Verstappen savaşırken, pist dışındaki rekabet de büyüktü.

Bu, Toto Wolff'un da ilk gerçek şampiyonluk mücadelesiydi. Daha önce Red Bull'un başında dört şampiyonluk elde eden Christian Horner ve Wolff, yıl boyunca birbirleriyle sürtüşmeler yaşadılar.

İkili sık sık basın karşısında birbirleri hakkında sert sözler söylediler ve rekabet arttıkça, gerilim tavan  yapmış oldu.

Sonunda şampiyonluk iki tarafa da gitti. Pilotlar şampiyonluğunu Red Bull pilotu Max Verstappen, takımlar şampiyonluğunu Mercedes kazandı.

Red Bull patronu, Formel.1nl ile yaptığı röportajda, Wolff ile girdiği tür çatışmalardan hoşlanmadığını fakat bunun sadece sporun bir parçası olduğunu söyledi.

Horner, "Hoşuma gidiyor mu? Hayır. Bu sporun bir parçası mı? Evet."

"Bunda iyi miyim bilmiyorum ama spora büyük bir sevgim var."

"Ben bu sektörün içinde büyüdüm ve bence önemli şey pistte ne yaptığınız.”

"Spor için kötü değil. Aksine yardımcı oluyor."

"Sebastian Vettel ile dünya şampiyonluğu için savaşırken, karşımızda Fernando Alonso vardı ve o dönem Ferrari patronu Stefano Domenicali'ydi."

“O zamanlar rekabet farklıydı, nasıl desem, 'beyefendi seviyesinde' diyebilirim. Geçen yıl hem pistte hem pist dışında yoğun geçti."

"Bence Toto farklı oynuyor, o farklı bir canavar.” dedi.

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Fotoğraf: Getty Images / Red Bull Content Pool

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