Formula 1

Horner, Wolff ile rekabeti hakkında: "Bir süre sonra işler tiyatroya dönüştü"

Christian Horner, Drive to Survive belgeselinin sporu değiştirdiğini belirtirken, yaşanan gerilimlerin ardında gerçek duyguların yattığını söyledi.

Ed Hardy Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 16 Eki 2026 15:40

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2010 ile 2023 yılları arasındaki tüm F1 şampiyonluklarını paylaşan Red Bull ve Mercedes'in patronları Christian Horner ile Toto Wolff, Formula 1 tarihinin en unutulmaz yöneticiler arası rekabetlerinden birine imza attı.

Özellikle Netflix’in Drive to Survive serisine bolca malzeme veren bu gerilim, Red Bull’un Temmuz 2025’te Horner ile yollarını ayırması ve yerine daha diplomatik bir profil çizen Laurent Mekies’i getirmesiyle sona ermişti.

Autosport’a konuşan Horner, ilk başlarda her şeyin tamamen doğal geliştiğini ancak Drive to Survive’ın da etkisiyle sürecin değiştiğini belirtti.

Christian Horner

Photo by: Autosport

Kameraların ve prodüksiyonun rekabet üzerindeki etkisini değerlendiren Horner, süreci şu sözlerle aktardı: "Kameralar piste ilk geldiğinde her şey son derece doğaldı.”

“Ancak sezonlar ilerledikçe insanların kişisel tutumlarına daha çok dikkat ettiğini görebiliyorsunuz. Dolayıyla bir süre sonra işler tiyatroya dönüştü.”

“Yine de ben her zaman kendim gibi davrandım. Tabii ki TV programı yapan bu insanlar ellerindeki saatlerce süren görüntüleri istedikleri gibi kurgulayabiliyor.”

“Birini kolaylıkla 'kötü adam' ya da 'kahraman' yapabilirsiniz. Yine de bu program, F1'deki rekabetlerin ve karakterlerin üzerindeki perdeyi kaldırarak inanılmaz bir başarı elde etti."

Özellikle Max Verstappen ile Lewis Hamilton’ın kıyasıya yarıştığı 2021 sezonunda zirve yapan rekabete değinen Horner, sporda bu tarz sert çekişmelerin şart olduğunu vurguladı: "Toto çok dişli bir rakip, Mercedes de devasa bir takım.”

Hamilton and Horner on the Abu Dhabi podium in 2021

Photo by: Red Bull Content Pool

“2021’deki şampiyonluğu bizim için bu kadar özel kılan şey de tam olarak onların yakaladığı bu büyük başarıydı. Toto duygusal, hırslı ve rekabetçi biri; bu yüzden rekabetten keyif aldık.”

“Onun başardıklarına büyük saygı duyuyorum ama her sporda rekabete ihtiyaç vardır.”

“Her zaman herkesle yakın arkadaş olamazsınız, bu sporun doğasına aykırı. Bir enerji içeceği şirketinin alt markası olarak onlara meydan okumak ve savaşı kapılarına taşımak takımı her zaman diri tuttu."

Spor tarihinden Pep Guardiola - Jose Mourinho veya Ayrton Senna - Alain Prost çekişmelerini örnek gösteren Horner; kişisel seviyeye inmediği sürece bu tür rekabetlerin sporu ve takımları besleyen en büyük güç olduğunu sözlerine ekledi.

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- Motorsport.com Ekibi

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