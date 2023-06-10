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Horner: "Wolff ile aramızda herhangi bir sorun yok"

Red Bull takım patronu Christian Horner, zaman zaman atıştığı Mercedes takım patronu Toto Wolff ile arasında herhangi bir sıkıntı olmadığını söylüyor.

Altay Gök
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Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing

Son üç yıldır hem pist üstünde, hem de pist dışında tatlı-acı bir rekabete tutuşan Horner-Wolff ikilisi, zaman zaman ciddi tartışmaların da odak noktasına oturmakta.

Drive to Survive'ın son sezonunda Horner'ın Wolff'e "lanet aracını değiştir" demesiyle zirveye ulaşan bu rekabet nedeniyle iki tarafa da sık sık "aranız nasıl" sorusu sorulmakta.

Pardon My Take podcast'ine konuşan Horner, bir kez daha tezahür eden bu soruya "Sanırım kendisini engellemiştim!"

"Şaka bir yana, aramız iyi. Demek istediğim, sağlıklı bir mücadelenin içindeyiz ve böyle bir rekabetin varlığı spor için iyi."

"Mercedes harika bir takım, zamanında büyük başarılar elde ettiler. Şimdi de biz kendi işimize odaklandık, arkaya bakmamaya çalışıyoruz."

"Toto'ya karşı kişisel bir sıkıntım yok, bu sadece onunla ilgili değil, Ferrari ve Aston Martin ile de ilgili. Şüphesiz ki [Mercedes'in] kendine göre zorlukları var, bunlara odaklanmasına izin vereceğim."

"Herkesin birbirini sevmesi çok sıkıcı bir şey. Bir rekabet olmalı ve bu insanları ateşlemeli." dedi.

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