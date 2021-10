Horner: "Wolff artık 'farklı bir baskı' altında"

Takım patronları Horner ve Wolff, tıpkı futbol menajerleri gibi azılı rakipler haline geldi. İkilinin kıyasıya ilişkisi, on yıl ya da yirmi yıl önce Sir Alex Ferguson ve Arsene Wenger'in yaşadığı gösterişli mücadeleden pek de farklı değil.

Red Bull'un art arda yedi kez dünya şampiyonu takım ile baş başa gidecek bir araçları, bir Honda motoru ve Max Verstappen gibi bir sürücüsü var, hepsi de Mercedes'i tedirgin edebilecek ve potansiyel olarak şampiyonlukları onların elinden alabilecek kapasitede.

Mercedes'e katılmadan önce Williams ile dört yıl geçirmesine rağmen, Wolff'un profili takımının başarısıyla aynı yönde yükseldi. Ancak Horner, mevcut durumun 49 yaşındaki Avusturyalıyı farklı bir baskı altında bıraktığını düşünüyor.

Horner, The Guardian'a, "Wolff takıma 2013'te geldi ve altyapı çoktan hazırdı."

"Ross Brawn takımı oluşturdu. Lewis Hamilton ile zaten anlaşma imzalanmıştı."

"Toto takımı yönetmekte ve performanslarını korumakta harika bir iş çıkardı. Ancak kazanmaktan başka hiçbir tecrübe elde etmedi. Şimdi farklı bir baskı var. Bu zor." dedi.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, and the Mercedes team applaud the efforts of Lewis Hamilton, Mercedes, 3rd position, from the garage

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images