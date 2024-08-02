Horner: "Wheatley'nin gitme isteğini anlayabiliyorum, o pahalı bir çalışan"

Perşembe günü yapılan açıklamada Red Bull sportif direktörü Wheatley'nin 2025 temmuz ayından itibaren Audi takım patronu olarak çalışmaya başlayacağı açıklandı.

Resmi açıklamanın ardından bu transfer hakkında konuşan Red Bull takım patronu Horner, Wheatley'nin takımın elde ettiği başarılara olan katkısı sebebiyle Red Bull Racing'de sonsuza kadar bir 'mihenk taşı' olarak kalacağını dile getirmişti.

Wheatley'nin Audi'ye geçeceği açıklaması yapılmadan önce pazar günü Belçika Grand Prix'sinde Horner'a, 'olası' bir geçişte buna nasıl bir tepki vereceği soruldu.

İsviçre gazetesi Blick'e verdiği demeçte Red Bull takım patronu, şunları söyledi: "Jonathan'ın gitmek istediğini biliyorum ve bunu anlayabiliyorum."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing Fotoğraf: Red Bull Content Pool

"Neden olmasın ki? O gerçekten pahalı bir çalışan, ben de artık onun yerine takıma birkaç mühendis daha alabilirim!"

Wheatley'nin Red Bull'da ne kadar kazandığı bilinmese de takım patronu Horner'ın yıllık kazancı biliniyor.

İngiliz takım patronu, yılda yaklaşık 10 milyon dolar kazanıyor. Bu da onu muhtemelen F1 padoğundaki en pahalı takım patronu yapıyor.