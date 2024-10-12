Horner, Wheatley ve Courtenay'nin ayrılma nedenini açıkladı
Christian Horner, Formula 1’in bütçe sınırı nedeniyle üst düzey çalışanları elinde tutmanın zorlaştığını ve Jonathan Wheatley ile Will Courtenay gibi önemli isimlerin bu yüzden takımdan ayrıldığını açıkladı.
Red Bull, Formula 1'de bütçe limiti nedeniyle önemli üst düzey çalışanlarından Jonathan Wheatley ve Will Courtenay gibi kilit isimleri kaybetmişti.
Takım patronu Christian Horner, bütçe limiti sebebiyle bu seviyedeki personelleri elde tutmanın artık mümkün olmadığını belirtti.
Formula 1'in bütçe sınırı kuralları, bir takımın operasyonel personelinin maaşlarını hesaba katarken, en yüksek maaşlı üç kişiyi bu hesaba dahil etmiyor.
Her takımda bu üç kişinin kim olduğu kamuya açıklanmasa da, Wheatley ve Courtenay'nin Red Bull'un bu üç kişisi arasında yer almadığı düşünülüyor.
Tüm bu zorlu süreçle ilgili konuşan Horner, şunları söyledi: "Galactus gibi bir şeyi kadronuzda tutamazsınız çünkü bunun maliyetini karşılayamazsınız."
"Bang for buck'a bakmak zorundasınız ve bu da sizi gerçekten zor kararlar almaya zorluyor."
"Jonathan çok iyi bir sportif direktördü ama pahalı bir personeldi."
"Audi'den bir fırsat teklif geldiğinde ona, 'Bu fırsatı değerlendirmelisin' dedik.”
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