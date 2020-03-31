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Formula 1 / Son dakika

Horner: "Virüs için verilen yaz arası uzatılacak"

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Horner: "Virüs için verilen yaz arası uzatılacak"
Ekleyen:
, Editör
31 Mar 2020 18:14

Red Bull takım patronu Christian Horner'a göre FIA'nın takımların fabrika kapatması için erkene çektiği yaz arasının süresi, koronavirüs salgının ciddiyeti nedeniyle uzayacak.

Solunum cihazı üzerinde çalışan takım çalışanları dışında tüm F1 takımı personelleri, araç performansı üzerinde çalışmaya zorunlu bir ara verdi. 

Bu ara normalde yazın oluyordu ancak takımlar, FIA ile beraber koronavirüs salgının tehditi geçtiğinde takvime olabildiğince yarış sığdırmak için bu döneme çekmek konusunda anlaşmaya vardılar. Sonu. olarak 2020 sezonu bir sonraki senenin Ocak ayına sarkabilir. 

Takımlar Nisan sonu öncesinde istedikleri zaman fabrikalarını, 3 haftalık süreç boyunca kapatabilecek ve Red Bull bu süreci Cuma günü başlattı. Teoride bu ara 20 Nisan'da bitiyor, ancak Horner'a göre bu durum değişecek.

"Aramız boyunca haftalık görüşmeler olacak ve bana göre verilen ara uzatılacak." diyen Horner ekledi: "Bence Nisan'ın sonu, Mayıs'ın başına kadar uzatılacak ve durum tekrardan gözden geçirilecek. Birkaç gün içerisinde bu durum takım patronları, FIA ve FOM arasında görüşülecek."

Bu dönemde takımlar, araçlarında dizayn ve gelişim işi yapamayacaklar ve Horner'a göre bu ara da uzamaya devam edecek:

"Bu durumla mücadele etmenin tek yolu bu. Günün sonunda her zaman bir rekabet içerisindeyiz. An itibariyle doğru ve mantıklı olan şey herkesin aynı kurallara uyup fabrikalarını kapatması, FIA durumlarına uyması ve bunu işe geri dönene kadar uygulaması."

"Çalışanlarımız için ise hükûmetin direktiflerini dinliyoruz. Tüm takımlarla, tüm İnsan Kaynakları müdürleri ile iletişim halindeyiz bu yüzden bu konuda olabildiğince istikrarlı olmaya çalışıyoruz."

"Takımların bu konu hakkında pozitif ve etkili tavır takınmaları güzel bir şey. Bu durum bana 2008 ekonomik krizi zamanını hatırlattı, ancak bu durum onun da ötesinde."

Yarış yapılmaması, takımların daha az para kazanması anlamına geliyor; ancak takımların ne kadar para kaybedecekleri belli değil çünkü ortada bir sürü belirsizlik bulunmakta. 

F1'in en büyük üç para kazanma kaynağı yarış düzenleme ücretleri, yayın ücretleri ve sponsorluktan oluşsa da bu üç kaynak da yara almış durumda, bu yüzden de sporun geleceği hakkında kötü düşüncelere sahip olmak gayet kolay bir hâl alıyor. Ancak Horner, F1'in bu durumu atlatacağından emin:

"F1 çok güçlü bir iş kurumu ve çok büyük bir geçmişe sahip. F1 bunu atlatacak. Tüm takımların bunu atlatıp atlatmayacağı tamamen başka bir konu. Tüm takım patronlarının spor yararında ve tüm katılımcılarının yararında düşünüp karar alması, 10 takımın da bu krizi atlatması açısından çok önemli bir durum."

"2008 olayında yaşadığımız farklılık bizim yarışmaya devam etmemizdeydi. Hala bir takvime sahiptik, hala organizasyonlarımız vardı. Durumu daha net görebiliyordunuz, ancak bu durumda hepimiz kör bir şekilde ilerliyoruz."

"Ne zaman yarışmaya başlayacağız? Bu tamamen farklı bir senaryo. 2008'de farklı tür baskılar vardı ve o zaman odada bulunan insanlar - Ron Dennis, Flavio Briatore vb. - sporun yararı için karar alıyorlardı ve bizim, şu anda ortak olarak bu şekilde bir karar almamız çok önemli." 

"An itibariyle dünya çok farklı bir yer. Tabii ki de kar oranı büyük zarar geldi. F1'i ne kadar etkileyecek bilmiyoruz."

"Tüm takımlar sorumlu ve toplu bir şekilde karar veriyorlar. Tabii ki de bazı takımlar diğerlerinden daha çok zarar görüyor, özellikle küçük takımlar, ve bizim F1 camiasını korumamız için elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor."

F1, 2017'nin ilk aylarından beri Liberty Media tarafından satın alındı ve büyük borçlar altına giren bir şirket olarak kendilerine teslim edildi, ancak Horner'a göre bu büyük bir problem değil.

Horner bu konu hakkında "Dürüst olmak gerekirse Liberty'nin yapısı çok karışık ve Live Nation'ın, şirketin sahibi, organizasyon işleri konusunda büyük bir yara aldığını da görebiliyorsunuzdur."

"Ancak onların da derin cepleri var. Ve onlar bu işe hep uzun vadede yaklaştılar. Bence onlar sporun devam etmesi için ne gerekirse yapmaya hazır bir durumdalar." ifadelerini kullandı.

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Editör Efe Kahya

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