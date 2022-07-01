Horner: "Vips ile ilişiğimizi keserek ırkçılığa karşı oldukça güçlü bir tepki verdik"

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Bir haftalık aranın ardından Britanya GP ile geri dönmeye hazırlanan Formula 1, son günlerde ırkçılık tartışmaları ile çalkalanmakta.

F2 pilotu Juri Vips'in bir canlı yayında ırkçı bir ifade kullanması ve üç kez dünya şampiyonu Nelson Piquet'nin Kasım ayında katıldığı bir podcast'te Lewis Hamilton'a hakaret etmesi üzerine başlayan bu tartışmalar, Vips'in Red Bull Sürücü Akademisi'nden atılmasına ve Piquet'nin ömür boyu padok yasağı alması ile sonuçlandı.

Red Bull'un Vips ile ilişik kesme kararı farklı tepkiler alırken, takımın Piquet'e karşı herhangi bir yorumda bulunmaması da dikkat çekiciydi -Nelson Piquet, Max Verstappen'in kız arkadaşı Kelly Piquet'nin de babası.

Cuma günü konuşan Christian Horner, Vips'in ilişiğinin kesildiğinin açıklanması ile Piquet olayının neredeyse aynı günlerde yaşandığını belirtti ve her tür ırkçılığa karşı olduğunu yineledi.

Horner, "Her şeyden önce, elbette Nelson'ın yorumları bizi şoka uğrattı. Ancak geçen haftanın sonlarına doğru genç sürücülerimizden biriyle benzer bir olay yaşadık, keskin önlemler alabilmek için hızlıca harekete geçtik ve kendisini programımızdan çıkardık."

"Olay, Juri hakkında yaptığımız açıklamanın ardından yaşandı. Juri ile ilişiğimizi keserek ve ırkçılığa sıfır tolerans göstereceğimizi belirterek çok güçlü bir açıklama yaptığımızı hissettik, çünkü hiçbir şekilde herhangi bir ırkçılık veya ayrımcılığa göz yummamıştık."

"Elbette bu konuda Lewis'in arkasındayız. Hamilton Komisyonu'na tamamen kaydolduk ve eylemlerin kelimelerden daha etkili olduğunu düşünüyoruz. Juri ile ilgili attığımız adım elbette acımasızdı, ancak politikalarımız gereği bunu yapmak zorundaydık." dedi.

Juri Vips, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Geçtiğimiz sene yaşanan tüm olaylara ve iki takım arasındaki çatışmanın zirveye çıktığı Silverstone'a dönülmesine rağmen Horner, Verstappen'in Lewis'e destek vermeye devam edeceğini de ekledi.

Horner, "Max tam destek sunacağı konusunda kesinlikle net, dün basın toplantısında belirtti, Lewis'i tamamen destekliyor, sadece Lewis'i değil, spordaki her türlü ırkçılık veya ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını da destekliyor. Red Bull olarak genç ve kapsayıcı bir takımız, çok sayıda genç takipçimiz var, bunu korumak bizim için çok önemli." dedi.

Son olarak Hamilton'un aldığı taraftar desteğine ve Max'ın yuhalanmasına da değinen Horner, "Burası Britanya, elbette Lewis'e büyük bir destek olacak. Önümüzdeki hafta sonu Avusturya'da bizim ev yarışımız var, eminim ki takım orada 30.000 Hollandalı taraftarla daha büyük bir desteğe sahip olacak. Bu, sporun ve rekabetin bir parçası."

"Herhangi bir sürücü için yuhalanmak asla hoş değil, bunun İngiltere'de gerçekleşmesi ise tamamen alışılmışın dışında, nitekim buradaki taraftarlar her pilota saygı duyarlar."

"Ama bu Max'ın kabul ettiği bir şey. Lewis burada en sevdikleri sürücü, bununla bir sorunum yok. Önümüzdeki hafta sonu [Max'ın] büyük bir desteğe sahip olacağını biliyorum. Dünyanın neresine gidersek gidelim büyük desteğe sahip." dedi.