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Horner, Vettel'in Red Bull'a döneceğini sanmıyor

Red Bull Formula 1 takım patronu Christian Horner, Sebastian Vettel'in takım yöneticisi olarak spora veya Red Bull'a döneceğine inanmıyor.

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Horner, Vettel'in Red Bull'a döneceğini sanmıyor
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Sebastian Vettel geçtiğimiz Kasım ayında Formula 1'den emekli oldu ve henüz arkasına bakmadı. Buna rağmen, basın aylardır Red Bull'un onu geri istediğini yazıyor ve Helmut Marko da olası bir yönetici rolüne sıcak bakabileceklerinin altını çizdi.

Avusturyalı danışman, Vettel'in genç sürücüleri bulma ve yetiştirme konusunda, Red Bull akademisi için mükemmel bir halef olabileceğini de söyledi.

Dört kez dünya şampiyonu henüz bu konuda Red Bull ile konuşmadı ama neredeyse herkes Vettel'in bir şekilde spora döneceğinden emin.

Ancak takım patronu Christian Horner, Vettel'in dönüşüyle ilgili haberlere pek inanmayanlardan.

Auto Motor und Sport'a verdiği bir röportajda Horner, Alman pilotun gelecekte kendisi için daha rahat bir hayat seçeceğini iddia etti.

Horner, "Vettel bize yönetici olarak dönebilir mi? Hiç sanmıyorum"

"Günde sekiz saat bir ofiste oturmak adına İngiltere'ye taşınacağını hayal dahi edemiyorum. Bence hayatında ailesiyle birlikte yapmak istediği başka pek çok şey var."

"O, kalbine yakın birçok projeye sahip özgür bir ruh."

"Belki Formula 1 için çevre danışmanı ya da buna benzer bir şey olabilir, ki bu onun tutkularına oldukça yakın."

"Her halükarda, bir Formula 1 takımının günlük işleyişine dahil olması beni çok şaşırtır." dedi.

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