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Formula 1 / Son dakika

Horner: "Vettel'in Red Bul'a dönme ihtimali çok düşük"

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Horner: "Vettel'in Red Bul'a dönme ihtimali çok düşük"
Ekleyen:
, Editör
13 May 2020 15:32

Red Bull takım patronu Christian Horner, tıpkı Helmut Marko gibi Sebastian Vettel'in takıma dönüş şansını çok düşük bulduğunu belirtti.

Sebastian Vettel, Red Bull Racing'in direksiyonunda dört dünya şampiyonluğu kazandı ve Ferrari'ye geçtikten sonra bile takımla olan iyi ilişkisini korudu.

2020'nin sonunda Alman pilotla Ferrari'nin yolları ayrılacak fakat Helmut Marko, olay dönüş ihtimalini reddetti.

Red Bull takım patronu Christian Horner da Vettel'e kapıyı kapattı.

Sky Sports'a konuşan Red Bull patronu, "Dönüş şansı son derece düşük. Max Verstappen ile uzun vadeli bir sözleşmemiz var ve Alex Albon iyi bir iş çıkarıyor. Takım harika bir atmosfere sahip ve deneyimlerim bana iki tane bir numaranın aynı takımda bir arada bulunamayacağını söylüyor."

"Sebastian hâlâ çok rekabetçi bir pilot ve takımımızın iki tane bir numaradan faydalanabileceğini düşünmüyorum. Mevcut sürücü kadromuzdan memnunuz. Sebastian'ın yeterli seçeneğe sahip olduğuna eminim, ancak Ferrari ile seçtiği yolun işe yaramadığı ortada."

"Sebastian kuralcı bir adam, bu yüzden Ferrari'den ayrılma kararını uzun zamandır düşündüğüne eminim ve seçimine saygı duymalıyız. Hangi takıma katılacağını bilmiyorum."

"Sahip olduğu ilkelerle son derece dürüst bir adam ve ister devam etsin, isterse de etmesin, Formula 1'de yarıştığı yıllar içerisinde çok şey başardı. Sebastian dört şampiyonluğu kazandı ve tüm zamanların en başarılı pilotlarından birisi oldu."

Sezon sonundaki olası emekliliği hakkında Horner, “Henüz çok genç, 30'dan biraz fazla, bu yüzden kalmaya karar verirse rekabetçi olacak. Sebastian dışındaki hiç kimse hangi seçeneklere sahip olduğunu bilmiyor. Güçlü yanları var ve sanırım bir sonraki adımı hakkında uzun süre düşünecek." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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