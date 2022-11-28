Horner: "Vettel ve Webber'i yönetmek daha kolaydı"

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Mark Webber ve Sebastian Vettel, 2009-13 yılları arasında Red Bull'da takım arkadaşı oldular ve bu süreçte Vettel, dört şampiyonluk elde etti.

İkili arasında ipler zaman zaman gerilirken, bunlardan en önemlisi 2013 Malezya GP'de yaşanan Multi-21 dramasıydı.

Sepang pistinde Webber, yarışı lider götürüyordu ve Red Bull, Vettel'den ikinci sıradaki yerini korumasını istedi. Ancak Alman pilot takım emrine karşı gelerek Webber'i geride bıraktı ve yarışı kazandı.

Görünüşe bakılırsa bu olayın başlangıcı Webber'in Vettel'i pit duvarına ittiği 2012 Brezilya GP'ya dayanıyordu.

Şimdi Red Bull, Sergio Perez ve Max Verstappen ikilisiyle yarışıyor. İkili geçen yıl iyi anlaşıyor gibi görünse de, bu yıl birkaç kez karşı karşıya geldiler. Özellikle Brezilya GP'de Verstappen'in Perez'e yol vermemesiyle aralarındaki ilişki iyice sorgulanmaya başladı.

Horner, Webber-Vettel ilişkisini Verstappen-Perez ilişkisiyle kıyaslaması istendiğinde şöyle dedi: "Şu anki sürücülerimizle kıyaslandığında daha kolaydı."

"Vettel ve Webber harika bir ikiliydi."

"Harika zamanlar geçirdik. Şimdi geriye dönüp baktığınızda birlikte neler başardığımızı görebiliyoruz. Hepimiz biraz yaşlandık ve büyüdük."

"İnanılmazdı, takım için inanılmaz bir dönemdi. Bu çocuklar [Vettel ve Webber] için de inanılmaz zamanlardı."

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Sergio Perez, Red Bull Racing, 3rd position, on the podium Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images