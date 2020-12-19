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Formula 1 / Son dakika

Horner: "Vettel ve Hulkenberg, 2021 için seçeneğimiz olmadılar"

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Horner: "Vettel ve Hulkenberg, 2021 için seçeneğimiz olmadılar"
Ekleyen:
, Editör

Red Bull, ne Sebastian Vettel'in ne de Nico Hulkenberg'in 2021 için ciddi bir şekilde düşünüldüğünü söyledi.

Red Bull'un sezonun ortasında Alex Albon ile devam etme veya başka bir yere bakma konusunda opsiyonlarını değerlendirdiği sırada, hem Vettel hem de Hulkenberg'in adı Milton Keynes merkezli takımla anıldı. 

2021 için Max Verstappen'in yanına Sergio Perez'i getirdikten sonra konuşan Red Bull takım patronu Christian Horner, takım olarak ciddi şekilde düşündükleri tek sürücünün Perez olduğunu söyledi. 

Başka birilerinin ciddi bir şekilde - özellikle bu sene başında çıkan Vettel dedikodularının ardından - düşünüp düşünülmediği sorusunu yanıtlayan Horner şunları söyledi: "Hayır, başka kimse yoktu."

"Nico Hulkenberg ile küçük bir görüşme yaptık. Ancak bu olay tamamen geçtiğimiz ay hız kazandı diyebilirim."

Horner, Red Bull'un elde olan en iyi adaya baktığı sırada Perez gibi bir serbest sürücü ile karşılaşmasının tamamen şans olduğunu söyledi. 

"Gerçekten çok ilgi çekici bir olay, yani durumlar biraz garip değil mi? Nico Hulkenberg, F1'de bir koltuğa sahip olması gereken bir diğer yetenekli pilot aslında."

"Ancak Perez'in bir koltuğunun olmaması tamamen bizim şansımız ve bu da bizim Alex hakkında bir karar almamız konusunda zaman kazanmamızı sağladı, onun bir koltuğunun olmaması bize bu fırsatı tanıdı."

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Red Bull'un genç sürücü programı olmasına rağmen Horner, programın sürücülerinin hiçbirinin ana takımda sürüşe hazır olmadıklarını hissettikleri sırada takımın pragmatik seçimler yaparak kendine en uygun seçimi yapmak zorunda olduğunu söyledi.

"Junior programımızda bize uygun olan bir aday yoktu. Bu sebeple 2007'den beri ilk defa programımızın dışında olan biriyle anlaşmaya karar verdik."

"Sergio'nun bu seneki performansını göz ardı etmek mümkün değildi. Bence inanılmaz bir sezon geçirdi. Gerçekten oldukça etkileyiciydi, özellikle sezonun ikinci döneminde, ve bu sebeple koltuğu hak etti."

"Biz, Mercedes'e karşı savaşmak için olabilecek en güçlü takımı oluşturmak istiyoruz ve bunu iki araçla birden yapmak lazım. Bence Sergio gerekli olan deneyime sahip, takıma oldukça değerli bilgileri getiriyor ve gelecek sene Max'a karşı iyi bir takım arkadaşı olacak."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Nico Hulkenberg , Sebastian Vettel
Takımlar Red Bull Racing
Editör Efe Kahya

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