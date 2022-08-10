Horner: "Vettel orta grupta olmayı hak etmiyordu"

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2007 Macaristan GP'sinden itibaren tam zamanlı olarak Formula 1'e giriş yapan Vettel, 1.5 sene Toro Rosso'da yarıştıktan sonra 2009'da Red Bull tarafından ana takıma yükseltildi.

Henüz ilk sezonunda şampiyona ikinciliğine ulaşan Vettel, 2010-2013 sezonları arasında Formula 1'i domine etti ve arka arkaya dört kez şampiyon oldu.

2014'te turbo hibrit çağı başladı ve Red Bull ciddi anlamda geriledİ. Zor bir sezon geçiren Vettel, 2015'te Ferrari ile anlaştı ve çocukluğundan bu yana devam eden Red Bull macerası sona erdi. Ancak kendisinin başta Horner ile olmak üzere Red Bull kampı ile ilişkisi halen oldukça iyi.

Horner, "Onun [Vettel] takımda olması bizim için bir zevkti, birlikte müthiş şeyler başardık. Bir çocuktan genç bir adama evrilmesini bizzat izledim, ilkeleri ve güçlü inançları olan birisi."

“Kariyerinin sonraki aşamalarında ise tutkulu olduğu şeyler için sesini yükselttiğini gördük. Ailesi onun için önemlidir. O çok özel bir adam. Instagram açtığını görmekten çok memnunum!"

"F1 kariyeri sona eriyor ancak yapmak istediğinden emin olduğum çok şey var, o da yoluna devam edecek ve harika şeyler yapacak. Onu etrafta görmemek üzücü olacak, yine de [emeklilik için] zamanlamasının doğru olduğunu düşünüyorum."

"Kendisini orta grupta görmek hoş değildi, bunu hak etmiyor. Dolayısıyla çıkıp 'Formula 1'deki zamanımın sonuna geldik' demesi doğruydu." dedi.

Sebastian Vettel, Red Bull Racing RB9 Photo by: Sutton Images

Vettel'in Red Bull'da geçirdiği yıllardan bahseden Horner, “Seb hakkında göze çarpan ilk şey, onun tamamen odaklanmış bir genç olduğuydu, Almanlara has çalışma etiğine sahipti."

“Çok çalıştı, geç saatlere kadar çalıştı ve harika bir mizah anlayışı vardı, bu yüzden bir İngiliz takımına uyum sağlamayı ve takım kültürünü benimsemeyi başardı."

"Gerek sekreterler için çikolata satın alması, gerek garajda dil öğrenmesi olsun, işin her alanında kendini sevdirdi -İngiliz argosuna inanılmaz derecede hakimdi."

"O dönemde ürettiğimiz araçlar da müthişti. Formula 1'in harika günleriydi -devasa rakipler, karşı karşıya olduğumuz büyük takımlar ve bazı olağanüstü başarılar."

“Seb o aşamada sadece başarıya değil, aynı zamanda rekorlara ulaşmaya ve rekorlar kırmaya çok odaklanmıştı. Bu rekorların onun için anlamı büyüktü." dedi.

Son olarak Vettel'in çok hızlı geliştiğini anlatan Horner, "Takıma katıldığı günden itibaren Vettel sürekli daha da gelişti. 2009'da hem o, hem de takım daha çok gençti, dolayısıyla birkaç hata yaptık. 2010'da Vettel göze çarpan sürücüydü ve çok fazla dayanıklılık sorunu yaşadı, buna rağmen şampiyonluğa ulaşmayı başardı."

“2011'de ikinci şampiyonluk geldi. 2012 ise süper zor bir yıldı. Avrupa sezonu bitene kadar yalnızca bir yarış kazanmıştı. Ancak sonrasında arka arkaya dört yarış kazandı ve Brezilya'daki son yarışa Fernando [Alonso] ile kafa kafaya gelmeyi başardı."

"2013'te ise tamamen dominanttı, ikinci yarı arka arkaya dokuz zafer elde etti, bana kalırsa kendisinin en iyi sezonuydu. Her şeyi bir araya getirmeyi başarmıştı, o yıl gerçekten olağanüstüydü.” dedi.