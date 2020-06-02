Horner: "Vettel kalmak isterse seçenekleri var"

Sebastian Vettel, 2009-14 yılları arasında Red Bull için yarışırken, son yıllarda Ferrari için mücadele etti.

Vettel, 2020 sonunda İtalyan ekibe veda edecek sezon sonunda emekli olma ihtimali var. Adı aynı zamanda Mercedes ve Renault için geçiyor.

The Race ile yaptığı özel bir röportajda Horner, sürücü anlaşmalarının gerçekleşmesini seyretmekten zevk alıp almadığı sorusuna Horner, “Evet, özellikle bu senaryodayken, yani herhangi bir sürücü spekülasyonunun içinde yer almıyorken öyle."

“Max’la yeni yıldan önce sözleşme imzalamak harikaydı ve Alex de harika bir iş çıkarıyor. Sahip olduğumuz sürücü kadrosundan çok memnunuz. Sebastian Formula 1'den ayrılırsa üzüntü verici olacak, ama inanılmaz bir kariyere sahip."

“Harika başarılar elde etti ve onu çok iyi tanıdığım için, bu karar üzerinde çok fazla düşüneceğinden eminim. Çok dürüst ve ahlaklı bir adam. Gelecekte ne yapmak istediğine kendisi karar verecek. Eğer F1'de devam etmek istiyorsa, yeterince fırsata sahip olacağını düşünüyorum."

“Ama Ferrari ile geçirdiği dönemin, bu yıl sonunda sona ermesine karar verdi. Bu yüzden yapabileceğimiz tek şey gelecek için en iyisini dilemek."

Horner, Mercedes'te boş bir koltuk olduğuna dikkat çekti ve Daniel Ricciardo'nun Renault'dan ayrılma kararı hakkında da konuştu.

“Unutmamalıyız ki önümüzdeki yıl Mercedes'te boş bir koltuk var. Bunun iki tarafa da (Mercedes ve Mercedes) uyup uymadığını bilmiyoruz."

“Geçen hafta Daniel'den güzel bir mesaj aldım. Arada sırada iletişim kurmaya devam ediyoruz."

“Eminim Renault'dan sadece 12 ay sonra ayrılmasının nedenleri var. Bu yıl tek bir yarış dahi yapmadık ve McLaren'a geçme kararı aldı."

“Bu adamların bunu yapmalarının sebepleri var. Yetişkinler kendi kararlarını verirler."