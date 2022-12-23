Horner: "Vettel için sürücü danışmanlığı biçilmiş kaftan"

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İki sezonluk Aston Martin macerasının ardından F1'den emekli olan Vettel, arkasında dört şampiyonluk, 53 galibiyet gibi efsanevi istatistikler bırakmasının yanı sıra şahsına münhasır karakteriyle de tarihe geçti.

Şubat ayında Şampiyonlar Yarışı'na katılarak direksiyon başına dönecek olan Vettel'in gelecek planalrı henüz belli değil, ancak birçokları kendisinin bir tür danışman olarak spora döneceği düşünülüyor; öyle ki, Helmut Marko'nun kenara çekilmesi halinde kendisinin Red Bull programının başına geçebileceği dahi konuşuluyor.

RacingNews365'e konuşan Horner, Vettel'in gelecekte böyle bir rol için biçilmiş kaftan olacağına inanıyor.

Horner, "Sebastian harika bir insan. İnsanların ne kadar değerli olduğunu ve herhangi bir başarıya yaptıkları katkının farkında."

"Bunun yanı sıra son birkaç yıldır bir tür sürücü danışmanına da dönüştü."

"Gelecekte ne yapacağı esas olarak kendini neye adamak istediğine bağlı olacak. Kendisi yapmayı seçtiği her şeyde sinir bozucu derecede iyi birisi, eğer bu tür bir yoldan gitmeyi seçerse görevini layığıyla yerine getireceğinden eminim."