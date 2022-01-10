Horner: "Vettel harika bir sürücüydü ama ona Verstappen'e göre daha iyi bir araç verdik"

Red Bull, Formula 1'de bulunduğu süre zarfında 12 pilotlar yarıştı ve bu süreçte Max Verstappen 118, Sebastian Vettel ise 113 yarışa çıktı.

Vettel dört kez dünya şampiyonu olurken, Verstappen bir şampiyonluk aldı. Vettel'in 38 galibiyeti karşılık Verstappen'in 20 galibiyeti var.

Podyumlarda ise Vettel'in 65'e 60 üstünlüğü bulunuyor.

Verstappen Vettel Yarış 118 113 Şampiyonluk 1 4 Galibiyet 20 38 Pole 13 44 En hızlı tur 16 24 Podyum 60 65 Puan 1.495,50 1.577 Yarış başına puan ort. 12,67 13,96 Lider gitme (tur) 1.239 2.386

Verstappen, geçen yıl Abu Dhabi Grand Prix'sinin son turunda Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ı geçerek kariyerinin ilk şampiyonluğunu almıştı. Vettel de 11 yıl önce aynı pistte ilk şampiyonluğunu elde etmişti.

Her iki isimle de çalışan Horner, Hollandalı pilotu daha iyi bir pilot olarak gördüğünü söyledi.

Times'a konuşan Horner, "Saf yetenek ve bağlılık anlamında araçlarımızda gördüğümüz en iyi ismin Verstappen olduğundan şüphem yok."

"Yarıştığımız en iyi pilot Max. Sebastian da inanılmaz derecede iyiydi ama ona daha iyi bir araç verdik."

"Benim için öne çıkan anların başında Cidde geliyor. Pisti daha önce kimse görmemişti. Max piste çıktı ve herkesten 2.5 saniye daha iyi bir tur attı. Birinin onun zamanına yaklaşması yarım saat sürdü."

"Doğal bir yeteneği var ve bu da diğer sürücülere kıyasla, sınırda daha az zorlandığı anlamına geliyor. Kendisi baskı altında değil. Tam gaz gitse bile yarışta, araçta, rakipleriyle neler olup bittiğini takip etme yeteneğine sahip."

"Bunu bir sürücüde çok nadiren görürsünüz. Lewis'te var, Max'te var. Sebastian da dünya şampiyonluğunu kazanırken buna sahipti."

"Max'in kocaman bir kalbi var ve yürekten sürüyor. Kesinlikle her şeyini veriyor."

Horner, son başarılarına rağmen Verstappen'in yaşam tarzını değiştirmediği gerçeğini de seviyor.

Takım patronu, "Bir yarıştan sonra sadece arkadaşlarıyla beraber FIFA oynamak istiyor."

"Bir çeşit divaya dönüşmedi. Para hayatı için bir bir faktör haline geldi ama yine aynı prensiplere sahip." dedi.

Max Verstappen claims 2021 F1 World Champion Fotoğraf: ExxonMobil