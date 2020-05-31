Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
32 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
46 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
60 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
88 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
95 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
109 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
116 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
130 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
144 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
152 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
165 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
179 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
Formula 1 / Son dakika

Horner: "Vettel hâlâ inanılmaz hızlı"

paylaşım
yorumlar
Horner: "Vettel hâlâ inanılmaz hızlı"
Ekleyen:
, Editör
31 May 2020 14:34

Red Bull takım patronu Christian Horner, sürekli eleştirilmesine rağmen Sebastian Vettel'in hâlâ çok hızlı bir pilot olduğunu düşünüyor.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Formula 1'in resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, Sebastian Vettel'den övgüyle bahsetti.

Horner, Alman pilotun emekli olacağını ya da Mercedes'le gridde kalacağını tahmin ediyor.

"Sebastian her şeyi çok derinlemesine düşünüyor. Bu kararı alırken çok fazla düşündüğüne eminim. Kariyerinde elde ettiği şey olağanüstü. Bu yüzden  rekabetçi olabileceği bir araç olmadığını düşünüyorsa spordan ayrılabilir - hatta bir yıl ara bile verebilir. Genç bir ailesi var ve spor tarihinin en başarılı sürücülerinden bir tanesi."

"Yaşı henüz çok genç. 30'larının başında ve hâlâ inanılmaz hızlı. Belki Mercedes, Lewis'le birlikte yarışmasının getireceği baş ağrısını göze alır. Bu hepimiz için görmesi ve şahit olması harika bir şey olur."

"Böyle bir kadroya sahip olmaları halinde, takım açısından yapılması gereken çok fazla iş olur. Ama o harika bir pilot ve dediğim gibi eminim bu kararı çok düşünmüştür. Yapabileceğimiz tek şey ona en iyisini dilemek. Bence Formula 1'de değilse kötü alacak ama alacağı karar saygı duymalısınız."

Rob Smedley ise, F1 Nation podcastinde Hamilton/Vettel kadrosu ihtimalini şöyle yorumladı: "Mercedes bu durumu Nico Rosberg'le yaşadı. Böyle iki sürücüyle yarışmak, baş ağrısını da beraberinde getiriyor. Şimdi Valtteri ve Lewis'le buldukları farklı bir denge var. Tekrar aynı şeyi yaşamak istediklerinden emin değilim. Benim kişisel fikrim, eğer Sebasitan'ı en iyi koltuklardan birisinde göremeyeceksek, muhtemelen F1'de de göremeyeceğiz." 

Sonraki haber
Hamilton, Vettel ve Ricciardo en çok kazanan sporcular arasında

Önceki haber

Hamilton, Vettel ve Ricciardo en çok kazanan sporcular arasında

Sonraki haber

Hakkinen: "Vettel sosyal medya kullanarak taraftarlarla iletişim kurmalı"

Hakkinen: "Vettel sosyal medya kullanarak taraftarlarla iletişim kurmalı"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes, ters grid fikrine karşı çıktı

2
Formula 1

Horner: "Vettel hâlâ inanılmaz hızlı"

1s
3
Formula 1

Hamilton, Vettel ve Ricciardo en çok kazanan sporcular arasında

3s
4
Formula 1

Hakkinen: "Vettel sosyal medya kullanarak taraftarlarla iletişim kurmalı"

30dk
5
Formula 1

F1, ilk yarışlarda ters grid fikrini deneyebilir!

Son Videolar

Thinking Forward, Cyril Abiteboul 05:24
Formula 1

Thinking Forward, Cyril Abiteboul

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör 24:49
Formula 1

En Harika F1 takımını oluşturuyoruz | Bölüm 4: Teknik Direktör

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu 36:16
Formula 1

İzle, Bölüm 2: Serhan Acar, Motorsport Türkiye'ye konuk oldu

#ThinkingForward Mario Isola röportajı 34:01
Formula 1

#ThinkingForward Mario Isola röportajı

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1 43:47
Formula 1

Motorsport.com Türkiye'nin Serhan Acar özel sohbeti - Bölüm 1

Son Haberler

Hakkinen: "Vettel sosyal medya kullanarak taraftarlarla iletişim kurmalı"
F1

Hakkinen: "Vettel sosyal medya kullanarak taraftarlarla iletişim kurmalı"

Horner: "Vettel hâlâ inanılmaz hızlı"
F1

Horner: "Vettel hâlâ inanılmaz hızlı"

Hamilton, Vettel ve Ricciardo en çok kazanan sporcular arasında
F1

Hamilton, Vettel ve Ricciardo en çok kazanan sporcular arasında

Kubica: "Hamilton hem süper bir araca sahip hem de nasıl kazanacağını biliyor"
F1

Kubica: "Hamilton hem süper bir araca sahip hem de nasıl kazanacağını biliyor"

Mercedes, ters grid fikrine karşı çıktı
F1

Mercedes, ters grid fikrine karşı çıktı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.