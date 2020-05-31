Horner: "Vettel hâlâ inanılmaz hızlı"

Red Bull takım patronu Christian Horner, Formula 1'in resmi internet sitesine yaptığı açıklamada, Sebastian Vettel'den övgüyle bahsetti.

Horner, Alman pilotun emekli olacağını ya da Mercedes'le gridde kalacağını tahmin ediyor.

"Sebastian her şeyi çok derinlemesine düşünüyor. Bu kararı alırken çok fazla düşündüğüne eminim. Kariyerinde elde ettiği şey olağanüstü. Bu yüzden rekabetçi olabileceği bir araç olmadığını düşünüyorsa spordan ayrılabilir - hatta bir yıl ara bile verebilir. Genç bir ailesi var ve spor tarihinin en başarılı sürücülerinden bir tanesi."

"Yaşı henüz çok genç. 30'larının başında ve hâlâ inanılmaz hızlı. Belki Mercedes, Lewis'le birlikte yarışmasının getireceği baş ağrısını göze alır. Bu hepimiz için görmesi ve şahit olması harika bir şey olur."

"Böyle bir kadroya sahip olmaları halinde, takım açısından yapılması gereken çok fazla iş olur. Ama o harika bir pilot ve dediğim gibi eminim bu kararı çok düşünmüştür. Yapabileceğimiz tek şey ona en iyisini dilemek. Bence Formula 1'de değilse kötü alacak ama alacağı karar saygı duymalısınız."

Rob Smedley ise, F1 Nation podcastinde Hamilton/Vettel kadrosu ihtimalini şöyle yorumladı: "Mercedes bu durumu Nico Rosberg'le yaşadı. Böyle iki sürücüyle yarışmak, baş ağrısını da beraberinde getiriyor. Şimdi Valtteri ve Lewis'le buldukları farklı bir denge var. Tekrar aynı şeyi yaşamak istediklerinden emin değilim. Benim kişisel fikrim, eğer Sebasitan'ı en iyi koltuklardan birisinde göremeyeceksek, muhtemelen F1'de de göremeyeceğiz."