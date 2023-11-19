Horner: "Verstappen, Vegas hakkındaki fikirlerini değiştirmiş olabilir"

Las Vegas Grand Prix'ini çifte podyumla tamamlayan Red Bull, hafta sonundan yine en mutlu ayrılan takım oldu.

Verstappen'in aldığı ceza sonrası geriye düşmesi galibiyetine engel olamadı. Sergio Perez ise, ilk turda pite gelip ön kanadını değiştirmesine rağmen ilk sıraya kadar tırmandı. Son tura ilk iki sırada giren Red Bull'lar, Charles Leclerc'in uzun düzlüğün sonunda Perez'i geçmesinin ardından podyumdaki 1. ve 3. sıraları aldılar.

Keyifli geçen yarışın ardından Sky Sport'a konuşan Christian Horner, yarışın keyifli geçtiğini, Verstappen'in de yarıştan keyif aldığını ve aldığı sonucun Vegas hakkındaki fikrini değiştirmiş olabileceğini söyledi.

Horner, “Harika bir yarış olduğunu düşünüyorum. Heyecan vericiydi. Uzun düzlükler, büyük fren bölgeleri ve düşük yol tutuşu, pilotlar için çok zordu.”

“Buradaki hızlar inanılmaz. Harika bir yarış oldu.” dedi.

Max Verstappen’in galibiyeti hakkında ise Horner, “Ceza almış olmasına rağmen geri döndüğünde mücadele etme şekli, böyle yarışları seviyor. Sanırım Vegas hakkındaki fikrini değiştirdi.” dedi.

Son olarak pist hakkındaki görüşlerini de dile getiren Horner, “Pist düzeni harika ama pist yüzeyi çok kaygan. Bugün pilotların bunun için çok çalıştığını gördük.”

“Birkaç dakikalığına gözlerimi kapattım. Özellikle soğuk lastiklerle yeniden başladığımızda, gerçekten çok yorucu olmaya başlamıştı.” dedi.