Horner: "Verstappen'le kontrat yenilemek, Red Bull'un niyetini gösteriyor"

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Hollandalı pilot, Abu Dhabi Grand Prix'sinde Formula 1 kariyerinin ilk şampiyonluğunu almayı başarmıştı.

Şampiyonluğun ardından Verstappen, bunu en az 10 ila 15 yıl daha yapmak istediğini söylemişti. Red Bull da değeri giderek artan Verstappen'i diğer takımlara kaybetmemek adına kontratını uzatmak istiyordu.

Sonunda taraflar, 2028 sonuna kadar devam edecek 5 yıllık bir kontrat imzaladılar. Bu, Verstappen'in F1 tarihinin en uzun vadeli anlaşmalarından birisini yaptığı anlamına geliyor. Aynı zamanda hem Verstappen hem de Red Bull'a istikrar sağlıyor.

Takım patronu Christian Horner, Verstappen'i tüm zamanların en çok kazanan Hollandalı sporcusu haline getiren bu kontrattan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Horner, "Max'in 2028'in sonuna kadar Oracle Red Bull Racing ile sözleşme imzalamış olması, niyetimizin ne olduğunu açıkça gösteriyor ve hem Max hem Red Bull'un karşılıklı sadakatini yansıtıyor."

"Anlaşmanın takım için harika bir haber olduğunu düşünüyorum."

"Sezona başlarken bu anlaşmayı uzatmaktan daha iyi ne olabilir? 2028'e kadar takımda kalacak olması bizim için olağanüstü bir haber." dedi.

Horner, hedefler sorulduğunda şunları söyledi: “İlk odak noktamız, geçen yıl çok mücadele ettiğimiz dünya şampiyonluğu unvanını ve 1 numarayı korumak olacak."

"Önümüzdeki yıllar, yeni teknik düzenlemeler nedeniyle heyecan verici geçecek. Bu süreçte en iyisini yapmamız çok önemli."

"2026'da ise aracımızda Red Bull Powertrains tarafından oluşturulan tamamen yeni bir motora sahip olacağız."

“Sürekliliğin bizim için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz buna hep inandık."

"Motor üreticisi olacağımız 2026'daki yeni düzenlemelere geçişte ve uzun vadede Max'in araçta olması bizim için harika olacak."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Alessio Morgese