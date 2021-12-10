Horner, Verstappen'in yaklaşımını değiştirmesini istemiyor

Verstappen bu hafta sonu Abu Dhabi'de gerçekleştirilecek sezonun son yarışında, Lewis Hamilton'a karşı kariyerinin ilk dünya şampiyonluğunu kazanmak için mücadele edecek.

Bu yıl dokuz zafer ve 17 podyum alan Verstappen, zaman zaman agresifleşen yarış tarzı nedeniyle eleştirilerin odağı da oldu.

Verstappen'e yönelik eleştiriler son dönemde iyice arttı ve Horner bunların çok ileri gittiğini söylerken, genç sürücünün F1'de tamamen aynı yaklaşımı sürdürmesini istediğini belirtti.

Abu Dhabi GP öncesinde Horner, "Bazen Max'e karşı çok sert davranıldığını düşünüyorum."

"Max, diğer olaylarla tutarlı olmayan şekilde incelemeye tabi tutuldu ve bundan gerçekten rahatsızlık duyuyor."

"Bence Max için sorun, gözlerin onun üzerinde olması. Tüm dikkatleri üzerine çekmiş durumda çünkü en önde yer alıyor, yedi kez dünya şampiyonu olan birine karşı yarışıyor ve bence sürüşü, sürüş tarzı, sürüş standartları hakkındaki iddialar... Üzerinde baskı kurma amacı güdülen şeyler."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Fakat harika şekilde sürüyor, tutkusunu ateşleyecek ve gösterecek şekilde sürüyor. Spora yeni taraftarlar kazandırdı, bu yıl spora yeni taraftarlar getirdi. Biz onun değişmesini istemiyoruz."

"Ondan, tam olarak bu şekilde, yani kendisini dünya şampiyonluğu için Lewis ile rekabet edebilmesini sağlayacak şekilde sürmesini istiyoruz." dedi.

Horner, bu yıl F1'de yaptıklarından dolayı eleştirilmektense, Hollandalı pilotun başardıklarını övmek gerektiğini düşünüyor.

Horner, "Bu yıl spora yeni taraftarların geldiğini görmek harika, genç taraftarlar da aramıza katıldı."

"Bu büyük ölçüde yaptığı şey, sürüş tarzı, tüm zamanların en büyük sürücüsüne, en çok kazanan sürücüye ve en büyük şampiyona karşı olan tavrından kaynaklanıyor."

“Bence bu konuda tüm övgüleri hak etti ve aynı zamanda bu yıl yaptığı şeyler nedeniyle genç bir çocuk olarak, üzerindeki zihinsel baskı çok büyük oldu. Kendisini yönetme şekli, bunu ele alma şekli ve bu kararların bazılarından dolayı kendisini incinmiş hissetmesi doğru."

"Bir sürücü olarak tutarlılık istersiniz, takım olarak istediğiniz şey de tutarlılıktır. Sanırım bu hafta sonu sahip olmak istediğimiz en önemli şey bu." dedi.