Horner, Verstappen'in tuhaf F1 'Radyo Red Bull' şarkısını açıkladı

Verstappen Pazar günü Interlagos'ta bu yılki 17. zaferini elde etti ve bir sezonda en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan pilot olarak tarihe geçti.

Verstappen, %85'lik bir galibiyet ortalaması yakalamış durumda ve kalan iki yarışı kazanamadığı takdirde bu oran %77.27'ye düşecek. Bu da Alberto Ascari'nin 1952'deki %75'lik galibiyet oranını -her halükarda- geçtiği anlamına geliyor.

Red Bull, damalı bayrağın ardından kendisini bu başarısından dolayı tebrik ederken, kendisine tarihten bir parça dinleteceklerini söyledi ve Tom Jones'a ait 1966'daki Green, Green Grass of Home şarkısını radyodan dinletti.

Verstappen, radyodan takıma "iyi bir şarkıcı olmadığını" söylemesine rağmen, şarkıyı söyleyerek kendilerine eşli etti.

Bunun üzerine mühendisi Gianpiero Lambiase radyodan, "Mevcut işinden vazgeçme" derken, Verstappen, "Bu konuda daha iyiyim!" dedi.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, in the garage before the race

Böylesine klasik bir şarkının seçilmesi biraz merak uyandırırken, Red Bull takım patronu Christian Horner şarkının arka planını açıkladı ve bu şarkının Verstappen ile babası Jos'un karting günlerinde dinledikleri şarkılardan biri olduğunu belirtti.

Horner, "Bugün Max hakkında başka bir şey daha öğrendik, karting yarışlarından döndüğünde babası sürekli Tom Jones parçası çalarmış."

"Ben de Green, Green Grass of Home'u açmayı başardım. Radyo Red Bull gibiydi!" dedi.

Horner, Hollandalı pilotun favorisinin modern bir şarkı yerine eski bir klasik olmasına şaşırdığını da ekledi.

"26 yaşındaki birinin neden 'Green, Green Grass' şarkısını seçtiği konusunda hiçbir fikrim yok. Bence en beklenmedik şarkıydı. Fakat Jos bana Katar'da söyledi."

"Max'e de 'En sevdiğin şarkı hangisi' diye sordum - bunu çalıp çalamayacağımız konusunda iletişim müdürümüz Paul ile konuşacaktım. O da Tom Jones'un 'Green, Green Grass' şarkısını söyledi."

"Spice Girls'ten sonra Ed Sheeran'ı ya da yaşıtlarından birini seveceğini düşünüyordum. Fakat hayır, o Tom Jones'u seçti!"

Photo by: Red Bull Content Pool Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing talks with race engineer Gianpiero Lambiase

Yarıştan sonra Ascari'nin rekorunun kırılmasıyla ilgili konuşan Verstappen, bunun tarih kitaplarında yer almaktan çok, kendisinin ve Red Bull'un kusursuz bir şekilde çalıştığının kanıtı olduğunu söyledi.

"Formula 1'e katıldığımda, bir sezon boyunca %75'lik bir galibiyet rekoruna sahip olmayı beklemiyorlar."

"Bu tür şeyler, her şey gerçekten iyi çalıştığında ortaya çıkıyor. Araçta kendimi iyi hissediyorum, araç çok rekabetçi ve takım da neredeyse hiç hata yapmıyor. Böylece bizim yaşadığımız gibi bir sezon geçirebiliyorsunuz."

"Benim için önemli olan anın tadını çıkarmak ve her bir fırsatı en iyi şekilde değerlendirmeye çalışmak."