Horner, Verstappen'in tuhaf F1 'Radyo Red Bull' şarkısını açıkladı

Verstappen Pazar günü Interlagos'ta bu yılki 17. zaferini elde etti ve bir sezonda en yüksek galibiyet yüzdesi yakalayan pilot olarak tarihe geçti.

Verstappen, %85'lik bir galibiyet ortalaması yakalamış durumda ve kalan iki yarışı kazanamadığı takdirde bu oran %77.27'ye düşecek. Bu da Alberto Ascari'nin 1952'deki %75'lik galibiyet oranını -her halükarda- geçtiği anlamına geliyor.

Red Bull, damalı bayrağın ardından kendisini bu başarısından dolayı tebrik ederken, kendisine tarihten bir parça dinleteceklerini söyledi ve Tom Jones'a ait 1966'daki Green, Green Grass of Home şarkısını radyodan dinletti.

Verstappen, radyodan takıma "iyi bir şarkıcı olmadığını" söylemesine rağmen, şarkıyı söyleyerek kendilerine eşli etti.

Bunun üzerine mühendisi Gianpiero Lambiase radyodan, "Mevcut işinden vazgeçme" derken, Verstappen, "Bu konuda daha iyiyim!" dedi.

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing, in the garage before the race