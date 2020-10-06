Horner, Verstappen'in takımdan ayrılacağına inanmıyor

Geçtiğimiz kış aylarında Red Bull ile yeni kontrat imzalayan Verstappen'in sözleşmesinde, aracın iyi olmaması veya motorun bile yeterince iyi olmaması durumunda takımdan ayrılabilme seçeneğinin bulunduğu dedikoduları ortaya çıkmıştı.

Cuma günü Honda'nın F1'den ayrıldığını açıklamasıyla beraber, Hollandalı pilotun takımdaki geleceği de sorgulanmaya başladı. Red Bull Racing takım patronu Christian Horner ise, Verstappen'in kontratında yukarıda belirtildiği gibi bir madde bulunmadığını söyledi.

Avusturyalı televizyon kanalı ServusTV'ye konuşan Horner şunları söyledi: "Max çok rekabetçi bir pilot, takım etrafında kendini rahat hissediyor ve Honda'nın programına da oldukça güveniyor."

"Aynı zamanda O, Honda'nın 2022 motorunu 2021'de tanıtacağını biliyor ve bu da onu motive ediyor. Bu durumdan gayet memnun ve 2022'ye kadar daha çok yolumuz var."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, and Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, in the pits Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Açıklamalarının devamında ise Horner, takımın spora yeni bir üretici getirip getirememe ihtimali ve yeni üreticinin Renault olması ihtimali hakkında da konuştu.

Horner, bu konu hakkında şunları söyledi: "İnsanların, bizim neden Renault ile konuşacağımızı düşündüklerini anlayabiliyorum."

"Honda'ya yaptığımız geçişten beri Renault çok değişti. Yeni yönetim, şirkete yeni bir hava kattı ve pek çok değişiklik getirdi. Onlar için işler gayet iyi ilerliyor."

"Yeni bir üretici getirme masrafı ise, şu anki kurallar için kesinlikle çok fazla. Bu yüzden yeni bir motor gelene kadar - muhtemelen 2026'da - yeni bir üretici görmeyeceğiz."

"FIA ve Liberty'nin bu konuya el atması gerekiyor. Şasi konusunda iyi bir iş yaptılar. Ancak şu anda onaylanmış motorlara ihtiyacımız var ve güç ünitesi için de bütçe sınırlamalarının getirilmesi gerekiyor."