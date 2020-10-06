Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İspanya GP
14 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Belçika GP
28 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Toskana GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Singapur GP
18 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Eifel GP
Biletler
11 Eki
Yarış:
4 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
Sıradaki Etkinlik
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
Biletler
31 Eki
Sıradaki Etkinlik
24 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Sakhir GP
Biletler
04 Ara
Sıradaki Etkinlik
58 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
11 Ara
FP1:
65 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Horner, Verstappen'in takımdan ayrılacağına inanmıyor

paylaşım
yorumlar
Horner, Verstappen'in takımdan ayrılacağına inanmıyor
Ekleyen:
, Editör

Horner, Honda'nın F1'den çekilmesi ardından Red Bull'daki geleceği sorgulanan Verstappen'in takımdan ayrılmayacağına inandığını ve Hollandalı pilotun kontratında motor üreticisi ile ilgili herhangi bir madde bulunmadığını söyledi.

Geçtiğimiz kış aylarında Red Bull ile yeni kontrat imzalayan Verstappen'in sözleşmesinde, aracın iyi olmaması veya motorun bile yeterince iyi olmaması durumunda takımdan ayrılabilme seçeneğinin bulunduğu dedikoduları ortaya çıkmıştı.

Cuma günü Honda'nın F1'den ayrıldığını açıklamasıyla beraber, Hollandalı pilotun takımdaki geleceği de sorgulanmaya başladı. Red Bull Racing takım patronu Christian Horner ise, Verstappen'in kontratında yukarıda belirtildiği gibi bir madde bulunmadığını söyledi. 

İlgili haberler:

Avusturyalı televizyon kanalı ServusTV'ye konuşan Horner şunları söyledi: "Max çok rekabetçi bir pilot, takım etrafında kendini rahat hissediyor ve Honda'nın programına da oldukça güveniyor."

"Aynı zamanda O, Honda'nın 2022 motorunu 2021'de tanıtacağını biliyor ve bu da onu motive ediyor. Bu durumdan gayet memnun ve 2022'ye kadar daha çok yolumuz var."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, and Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20, and Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, in the pits

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16, in the pits

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Açıklamalarının devamında ise Horner, takımın spora yeni bir üretici getirip getirememe ihtimali ve yeni üreticinin Renault olması ihtimali hakkında da konuştu.

Horner, bu konu hakkında şunları söyledi: "İnsanların, bizim neden Renault ile konuşacağımızı düşündüklerini anlayabiliyorum."

"Honda'ya yaptığımız geçişten beri Renault çok değişti. Yeni yönetim, şirkete yeni bir hava kattı ve pek çok değişiklik getirdi. Onlar için işler gayet iyi ilerliyor."

"Yeni bir üretici getirme masrafı ise, şu anki kurallar için kesinlikle çok fazla. Bu yüzden yeni bir motor gelene kadar - muhtemelen 2026'da - yeni bir üretici görmeyeceğiz."

"FIA ve Liberty'nin bu konuya el atması gerekiyor. Şasi konusunda iyi bir iş yaptılar. Ancak şu anda onaylanmış motorlara ihtiyacımız var ve güç ünitesi için de bütçe sınırlamalarının getirilmesi gerekiyor."

 

Bob Bell: "F1, gelecekte en iyi dönemini geçirecek - Formula E ve F1 birleşecek""

Önceki haber

Bob Bell: "F1, gelecekte en iyi dönemini geçirecek - Formula E ve F1 birleşecek""
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Max Verstappen
Takımlar Red Bull Racing
Editör Efe Kahya

Çok Okunanlar Bugün

Horner, Verstappen'in takımdan ayrılacağına inanmıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Horner, Verstappen'in takımdan ayrılacağına inanmıyor

Stewart: “Hamilton, Fangio ve Clark’la aynı seviyede değil”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Stewart: “Hamilton, Fangio ve Clark’la aynı seviyede değil”

Marko: "Spordan ayrılabiliriz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Spordan ayrılabiliriz"

Bob Bell: "F1, gelecekte en iyi dönemini geçirecek - Formula E ve F1 birleşecek""
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Bob Bell: "F1, gelecekte en iyi dönemini geçirecek - Formula E ve F1 birleşecek""

Russell: "İlk F1 testimden sonra gözlerim kan çanağına döndü"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell: "İlk F1 testimden sonra gözlerim kan çanağına döndü"

Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Max Verstappen ve Alex Albon Türk Formula 1 tutkunlarıyla buluşacak

Türkiye GP bilet ücretleri ne zaman iade edilecek?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP bilet ücretleri ne zaman iade edilecek?

F1 Türkiye Grand Prix’si seyircisiz yapılacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 Türkiye Grand Prix’si seyircisiz yapılacak!

Son Haberler

Horner, Verstappen'in takımdan ayrılacağına inanmıyor
F1 Formula 1 / Son dakika

Horner, Verstappen'in takımdan ayrılacağına inanmıyor

Bob Bell: "F1, gelecekte en iyi dönemini geçirecek - Formula E ve F1 birleşecek""
F1 Formula 1 / Özel Haber

Bob Bell: "F1, gelecekte en iyi dönemini geçirecek - Formula E ve F1 birleşecek""

Ricciardo: "Nürburgring'deki hava durumu ‘çılgın’ bir yarış sağlayabilir"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Nürburgring'deki hava durumu ‘çılgın’ bir yarış sağlayabilir"

İstatistik: Honda’nın F1’deki son döneminden önemli rakamlar
F1 Formula 1 / İstatistikler

İstatistik: Honda’nın F1’deki son döneminden önemli rakamlar

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Horner, Verstappen'in takımdan ayrılacağına inanmıyor

1s
2
Formula 1

Stewart: “Hamilton, Fangio ve Clark’la aynı seviyede değil”

3
Formula 1

Marko: "Spordan ayrılabiliriz"

4
Formula 1

Bob Bell: "F1, gelecekte en iyi dönemini geçirecek - Formula E ve F1 birleşecek""

3s
5
Formula 1

Russell: "İlk F1 testimden sonra gözlerim kan çanağına döndü"

Son Haberler

Horner, Verstappen'in takımdan ayrılacağına inanmıyor
F1

Horner, Verstappen'in takımdan ayrılacağına inanmıyor

Bob Bell: "F1, gelecekte en iyi dönemini geçirecek - Formula E ve F1 birleşecek""
F1

Bob Bell: "F1, gelecekte en iyi dönemini geçirecek - Formula E ve F1 birleşecek""

Ricciardo: "Nürburgring'deki hava durumu ‘çılgın’ bir yarış sağlayabilir"
F1

Ricciardo: "Nürburgring'deki hava durumu ‘çılgın’ bir yarış sağlayabilir"

İstatistik: Honda’nın F1’deki son döneminden önemli rakamlar
F1

İstatistik: Honda’nın F1’deki son döneminden önemli rakamlar

Stewart: “Hamilton, Fangio ve Clark’la aynı seviyede değil”
F1

Stewart: “Hamilton, Fangio ve Clark’la aynı seviyede değil”

Son Videolar

Grand Prix Greats – Nurburgring'deki en iyi anlar 06:29
Formula 1
32dk

Grand Prix Greats – Nurburgring'deki en iyi anlar

Honda ayrılığı, Red Bull için ne manaya geliyor? 05:43
Formula 1

Honda ayrılığı, Red Bull için ne manaya geliyor?

Honda, F1'in en büyük şakası olmaktan nasıl kazanan motora dönüştü? 08:55
Formula 1

Honda, F1'in en büyük şakası olmaktan nasıl kazanan motora dönüştü?

McLaren'ın güncellemeleri sadece başlangıç 06:37
Formula 1

McLaren'ın güncellemeleri sadece başlangıç

Sıralamalardaki Drama, Start Antrenmanları & Daha Fazlası | 2020 Rusya GP F1 Yarış Değerlendirmesi 08:52
Formula 1

Sıralamalardaki Drama, Start Antrenmanları & Daha Fazlası | 2020 Rusya GP F1 Yarış Değerlendirmesi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.