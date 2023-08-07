Horner: "Verstappen'in takım arkadaşı olmak hiçbir zaman kolay olmayacak"

Verstappen ilk 12 yarışta 8'i art arda olmak üzere 10 galibiyet alarak en çok puan toplayan pilot oldu.

Pilotlar Şampiyonası'nda Sergio Perez ve Verstappen arasındaki fark şu anda 125 puan. Takım patronu Horner, bunun Verstappen'in direksiyon başındaki yeteneklerinden kaynaklandığına inanıyor.

ESPN Unlapped Podcast'e verdiği demeçte Horner, "Bence Verstappen, yol tutuşunun sınırlarını çok iyi biliyor ve o noktaya bu kadar çabuk ulaşma becerisine çok güveniyor."

"Yeni bir piste ilk kez çıktığında attığı turlara ya da tur zamanlarına bakarsanız, günün ilk turu genellikle herkesten iki ya da üç saniye daha hızlı oluyor."

"Muazzam bir doğal hissiyata ve araçtan en iyi verimi almak için aracın neye ihtiyacı olduğunu anlama becerisine sahip. Bunu görmek büyüleyici çünkü aracın içinde bulunduğu bir duruma çok çabuk adapte oluyor." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Sergio Perez, Red Bull Racing RB19 Fotoğraf: Erik Junius

Verstappen'in Red Bull'a katıldığından beri takım arkadaşlarına üstünlük sağlama konusunda bir geçmişi var; Alex Albon ve Pierre Gasly geçmişte onun sonuçlarına ulaşmakta zorlandılar.

Ancak Horner, insanların Verstappen'e karşı pilotları yargılamakta acele etmemeleri gerektiğine inanıyor, çünkü onunkine ulaşamasalar da yine de sağlam performanslar sergileyebilirler.

Horner, "Max'in takım arkadaşı olmak hiçbir zaman kolay olmayacak. Bence Checo son iki buçuk yılda yaptıklarını başarmak konusunda gerçekten çok iyi bir iş çıkardı."

"Bu büyük bir zihinsel dayanıklılık gerektiriyor çünkü her hafta sonu 'Neden takım arkadaşının seviyesinde değilsin?' diye soru soran muhabirler var."

"Kimse takım arkadaşının seviyesinde değil ama [Checo] hâlâ şampiyonada ikinci sırada ve üçüncünün 40 puan önünde ve birkaç yarışı ikinci bitirdi."

"İyi bir sezon geçirdi ama Max ile kıyaslandığında her şey ikinci planda kalıyor." dedi.