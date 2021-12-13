Horner: "Verstappen'in şampiyonluğu, formunda olan Hamilton'ı yendiği için 'daha değerli'"

Verstappen, Pazar günkü Abu Dhabi Grand Prix'sinde şampiyonluğu almak ve Hamilton'u geçmek için, yarışın güvenlik aracının ardından son turda yeniden başlatılmasından yararlandı.

Mercedes, FIA'nın yarışı güvenlik aracının ardından yeniden başlatılmasında kural kitabına uymadığına inandığı için sonucu protesto etti. Red Bull ise, yarış her ne kadar tartışmalı bir şekilde sona ermiş olsa da, olayların sezonu gölgede bırakmaması gerektiğini düşünüyor.

Verstappen'in bu sezon toplam 10 yarış kazanması ve turbo hibrit çağında Mercedes'i geride bırakan ilk sürücü olmasıyla Horner, Hollandalı sürücünün fazlasıyla hak eden bir kazanan olduğunu düşünüyor.

Ayrıca, şampiyonluğun Hamilton ve Mercedes'in formda olmamasının bir sonucu olarak değil, sıkı çalışma ve beceriyle gelmesinin de önemli olduğunu düşünüyor.

Horner, "Bence bu şampiyonaya 22 yarış üzerinden bakmalısınız."

"Max bu yıl gerçekten olağanüstüydü. Zaman zaman şanssızdı ama her zaman başını öne eğdi."

"Kalbiyle, tutkuyla, harika yetenekleriyle ve kararlılığıyla sürdü. Bence dünya şampiyonluğunu gerçekten hak etti."

"Bence, tüm zamanların en zorlu ve en başarılı sürücüsü Lewis'i yenmeyi başarmış olması, onu daha da değerli kılıyor."

"Lewis'e de tebrikler. Bu sezon yine olağanüstü iyi sürdü ve sonuçtan kesinlikle memnunum." dedi.

Christian Horner, Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Erik Junius

Horner, Abu Dhabi yarışında Sky'a, Hamilton'ın liderlikte rahat gözüktüğünü ve Verstappen'in şampiyonayı kazanması için takımının bir mucizeye ihtiyacı olduğunu söylemişti.

Ancak o bile, olayların bu şekilde sonuçlanmasını beklemediğini itiraf etti.

"Sanırım, yarış tanrılarından bir şeye ihtiyacımız olduğunu söylemiştim ve onlar da cevapladı: bu yüzden onlara teşekkürler."

"Max'ten son derece gurur duyuyoruz. Onun, hayallerini yaşayan bir genç olduğunu unutmayın. O dünyanın en iyisini, istatistik olarak şimdiye kadarki en iyi sürücüyü yendi."

"Dişiyle ve tırnağıyla her grand prix'de savaştı ve yıl boyunca olağanüstüydü. 24 yaşında birinin bunu yapması, bence oldukça etkileyici."

Horner, Pazar günkü olaylarda, Verstappen'in kötü başlangıcından, Hamilton'ın bir virajı kesmesinin ardından yarış direktörü Michael Masi'nin çağrısında yaşadığı hayal kırıklığına ve son güvenlik aracı kararına kadar bir dizi duyguyu yaşadığını söyledi.

Horner, "Duygusal bir lunapark treni gibi oldu."

"Kötü bir başlangıçtı, Lewis harika bir başlangıç yaptı ve bugün bizden biraz daha hızlıydılar."

"Bir pit stop yapmayı seçtiler ve biz iki stop yapmayı seçtik. Sonra, [Nicholas] Latifi kaza yaptığında başka bir lastik seti daha kullanmayı seçtik."

"Yarışı yeniden başlattılar ve Max'in bunu başarması gerekiyordu. Bunu yapmak için bir turu vardı ve başardı."

"O anın coşkusunun ardından güvenlik aracı için protesto çağrıları gelmeye başladı ve diğer şeyler için bir tane daha protesto geldi."

"Bu yüzden gergin bir kaç saatti. Ancak FIA'ya ve doğru kararlar verdiğine inandığım hakemlere şapka çıkartıyorum." dedi.