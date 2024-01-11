Horner, Verstappen'in 'rahatsız edici' yönünü açıkladı

2023'te üst üste üçüncü Dünya Şampiyonası zaferine giden yolda 22 yarışta 19 yarış galibiyeti elde eden Max Verstappen'in Formula 1 söz konusu olduğunda her şeyin kontrolünü tamamen elinde tutmadığı çok az alan var.

Ancak Red Bull takım patronu Christian Horner, Hollandalı pilotun şöhret ve dünya çapında tanınırlık seviyesi söz konusu olduğunda tamamen rahat olmadığını açıkladı.

Secrets of Success podcast'inde konuşan Horner'dan Max Verstappen'i bir insan olarak özetlemesi istendi ve takım patronu sürücüsünün ünlü olmaktan hoşlanmadığını açıkladı.

Horner, "Max bir insan olarak 26 yaşında gerçekten iyi bir genç adam."

"Yarışlarına tutkuyla bağlı ve şu anda sahip olduğu şöhret ya da kötü şöhret seviyesinden rahatsız."

"Sadece işini yapmak ve sıkı bir şekilde otomobil yarıştırmak istiyor. Çok açık sözlü ve çok dürüst. Aracında olmadığı zamanlarda PlayStation'ında vakit geçirmeyi seviyor."

"Yani aracının dışında oldukça nazik bir karakter. Aracının içinde ise acımasız. Max kadar azimli bir sürücüyle daha önce hiç karşılaşmadım. Araca adımını attığı andan itibaren yüzde 110'unu alacağınızı bilirsiniz. O da aracın garajdan çıktığı andan itibaren yüzde 110 karşılık bekler." dedi.

Fotoğraf: Erik Junius Max Verstappen, Red Bull Racing RB19

Horner ayrıca Verstappen'in acımasızlığının, yarış hafta sonunun başında Red Bull'una atladığı andan itibaren belli olan ve rakiplerine mesaj vermek için kullandığı özel bir alan olduğunu açıkladı.

Horner, "İlginçtir, ne zaman bir yarış pistine, hatta yeni bir piste gitsek, hafta sonunun ilk turu birçok açıdan anlamsızdır."

"Neredeyse evimi ortaya koyacağım ki ilk turda en hızlı zamanı yapan sürücü, bazen diğer sürücülerden iki, üç saniye daha hızlı, Max'tir. Çünkü bu onun 'aracımla bir bütünüm, oyunumun zirvesindeyim' diyerek otoritesini göstermesinin bir yoludur."

"Bunu yapabilecek ve uyum sağlayabilecek özgüvene, yeteneğe, hisse ve tekniğe sahip. Bence Formula 1'e çok genç yaşta bir delikanlı olarak geldi ve alt formüllerde devam eden eğitimi kaçırdı. Bunu, bu adamların yaptığı her hareketin mercek altına alındığı ve didik didik edildiği bir arenada alenen yaptı."

"Bence bunun üstesinden geldi ve zihinsel gücü, büyük oyun anları, ister sıralama olsun, ister start olsun, ister geçiş olsun, ister piste çıkış turu olsun, olağanüstü olduğu yer burası."

"Daha önce bu yüksek riskli anlarda baskıyla başa çıkabilecek esnekliğe sahip bir sürücüye rastlamadım." dedi.